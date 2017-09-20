Киев, 21 сентября, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Информация о передаче Украине Вашингтоном крупной партии новых бронемашин Humvee можно рассматривать как утешительный подарок, считает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, если принять во внимание уровень и численность уже полученной от США техники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Летальное оружие

Будучи гарантом территориальной целостности Украины, США тем не менее не спешат передать ей летальное оружие. По словам посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого, данное решение принимает Дональд Трамп лично, но Пентагон уже поддержал данную идею. Трамп, в свою очередь, пока продолжает размышлять над вопросом, хотя Чалый оптимистичен:

«Я думаю, что в ближайшее время мы найдем включение уже в законодательную базу Конгресса конкретизации таких видов поставок», — говорит украинский дипломат.

В недавнем послании к Верховной раде и Петр Порошенко дал понять, что переговоры с США о поставках оборонительно оружия скоро завершатся, и завершатся в пользу Украины.

Каковы реальные перспективы и как работает техника, уже поставленная американцами Украине, читайте в статье: Военная техника из США не хочет работать «в суровом климате Донбасса»

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