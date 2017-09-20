Поставка летальных вооружений Украине: Киев оптимистичен, США не спешат
Киев, 21 сентября, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Информация о передаче Украине Вашингтоном крупной партии новых бронемашин Humvee можно рассматривать как утешительный подарок, считает Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM, если принять во внимание уровень и численность уже полученной от США техники.
Будучи гарантом территориальной целостности Украины, США тем не менее не спешат передать ей летальное оружие. По словам посла Украины в Вашингтоне Валерия Чалого, данное решение принимает Дональд Трамп лично, но Пентагон уже поддержал данную идею. Трамп, в свою очередь, пока продолжает размышлять над вопросом, хотя Чалый оптимистичен:
«Я думаю, что в ближайшее время мы найдем включение уже в законодательную базу Конгресса конкретизации таких видов поставок», — говорит украинский дипломат.
В недавнем послании к Верховной раде и Петр Порошенко дал понять, что переговоры с США о поставках оборонительно оружия скоро завершатся, и завершатся в пользу Украины.
Каковы реальные перспективы и как работает техника, уже поставленная американцами Украине, читайте в статье: Военная техника из США не хочет работать «в суровом климате Донбасса»
Читайте также другие статьи Восточно-Европейской редакции ИА REGNUM с многосторонним анализом ситуации на Украине.