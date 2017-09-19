Киев, 19 сентября, 2017, 18:07 — ИА Регнум. Сегодня, 19 сентября, в Киева возле здания украинского парламента прошел митинг (до 3 тысяч участников) работников медицинской сферы, которые протестовали против готовящихся нововведений в системе здравоохранения.

Белые халаты

Участники акции держали в руках флаги с символикой Киевского городского профсоюза работников здравоохранения и плакаты: «Остановим медреформу на крови!», «Не зли 103!», «На здоровье не экономят», «Скорая» без врача — позор», «Медикам достойную оплату труда!», «За реформу медицины, но в правовом поле!», «Требуем единых подходов к оплате труда» и тому подобное. Правоохранители пропускали людей через металлоискатели.

Протестующие собрали до 100 тыс. подписей под требованиями и передали их органам власти. В частности, митингующие выступили против того, чтобы государство выводило медуслуги из тени (в большинстве госбольниц Украины врачи неформально требуют плату от пациентов за посещение врача, диагностику и лечение — ИА REGNUM ), вводя частичную оплату. Также врачи и профсоюзы выразили недовольство недофинансированием медицины. Так, согласно данным минздрава, задолженность перед медиками достигла 81,7 млн грн. (3,1 млн долл.).

«Мы требуем назначить министра здравоохранения, потому что считаем, что в условиях реформирования должен быть глава министерства, который предложит реформу, будет ее внедрять и будет нести ответственность за то, что он предложил. Второе наше требование — это погашение задолженности медработникам. Еще неделю назад она составляла более 100 млн гривен», — сказала ТСН председатель медпрофсоюза Виктория Коваль.

Для охраны общественного порядка столичную полицию перевели на усиленный режим работы. В Киеве увеличили количество пеших патрулей, работали кинологи со служебными собаками, специалисты взрывотехнической службы. Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенков в эфире «112 Украина» заявил, что для обеспечения правопорядка в центре столицы во время массовых акций было задействовано около 2,5 тысячи правоохранителей. Он уточнил, что в Киеве прошли две масштабные акции — перед Верховной Радой и перед Национальным банком Украины.

«Общая численность этих акций — до семи тысяч человек. Правоохранители ограничили движение по улице Грушевского и по улице Институтской», — сказал Крищенко.

Вчера, 18 сентября, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на Facebook написала, что «на этот митинг сгоняет людей профсоюз и администрации больниц». Она также пообещала до конца года погасить задолженность по зарплате перед врачами. «Наша команда продолжает получать письма о том, как врачей заставляют участвовать в завтрашнем митинге против реформы здравоохранения… До сегодняшнего дня кардинальные изменения в финансовом обеспечении специалистов здравоохранения не были возможны из-за устаревшей системы управления, обновить которую должна медреформа», — написала Супрун.

В свою очередь, в эфире телеканала NewsOne народный депутат от Блока Петра Порошенко Ольга Богомолец заявила, что запланированная министерством здравоохранения Украины медицинская реформа не соответствует ожиданиям граждан.

«Людей в очередной раз обманывают. И то, что минздрав называет реформой, является реальной борьбой за 100 млрд (3,8 млрд долл. — прим. ИА REGNUM ). В чьих они сейчас будут руках. И это называется реформой. Есть другой совсем взгляд на реформу… Она обязательно состоится. Для того, чтобы люди чувствовали себя безопасно и защищенно в государстве, должно быть введено обязательное медицинское страхование, и эти законы зарегистрированы в парламенте», — сказала 17 сентября Богомолец.

Она также сообщила, что на Украине наблюдается острая нехватка некоторых медикаментов.

«Вследствие политики, которую проводит министерство, в Украине катастрофически не хватает необходимых медикаментов. Сегодня в очередной раз мне звонили волонтеры из Ровенской области, просили помощи с сывороткой от столбняка… А откуда должно прийти спасение пациентов? Опять волонтеры должны выполнять обязанности государственных институтов? Контрабандой завозить препараты для спасения жизни? Но получить сыворотку — это только полдела. Врачи, которых стараниями минздрава сейчас везде обвиняют во взяточничестве, должны нарушить действующее законодательство и ввести пациенту несанкционированный препарат, чтобы сохранить ему жизнь», — написала Богомолец в Facebook 3 сентября.

При этом поддерживать правительственный вариант медреформы отказался «Оппозиционный блок».

«Вопреки децентрализации средств, выделяемых на здравоохранение, эта медицинская реформа предусматривает создание агентства, которое в ручном режиме будет делить 97 миллиардов гривен (3,7 млрд долл. — прим. ИА REGNUM ), выделяемых на медицину. Это прямое нарушение принципа децентрализации», — сказал лидер фракции Юрий Бойко во время Согласительного совета 18 сентября, передает пресс-служба фракции.

До этого, 13 сентября, народный депутат от «Оппозиционного блока» Александр Вилкул призвал власти внедрять страховую медицину.

«У нас большие проблемы в стране с медициной. Но если ее коммерциализировать, это будет еще хуже. Есть четкое понимание, четкая программа, как это сделать. Давайте введем страховки, как во всех странах мира, за счет средств работодателей. Человек работает на частном предприятии, работодатель покупает ему страховку, работает в бюджетной сфере или на госпредприятии, у него работодатель государство — они покупают страховку. Тогда действительно люди будут голосовать деньгами. Он пришел в медицинское учреждение, где лучше лечат, он дал свой страховой полис доктору, которому он верит, его вылечили, для него это бесплатно, потому что есть страховка, страховая компания заплатила», — рассказал Вилкул в эфире «112 Украина».

Также голосовать за медреформу отказалась депутатская группа «Партия «Видродження». По словам главы депутатской группы Виктора Бондаря, одной из наибольших угроз медицинской реформы является создание Национальной службы здоровья, что предусмотрено законопроектом министерства здравоохранения (МОЗ) №6327 («О государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств»).

Он считает, что этот новый государственный орган не только будет дублировать функции министерства здравоохранения, но и может стать причиной коррупции в национальном масштабе.

«К функциям Национальной службы здоровья предлагается отнести закупку лекарств, медицинского оборудования, а также заключение прямых договоров с больницами по их государственному финансированию. Такой объем полномочий, по нашему мнению, будет порождать коррупцию. Ведь каждый главный врач в стране будет обязан приезжать в Национальную службу здоровья для того, чтобы заключать контракт на получение госфинансирования. Насколько я понимаю, врачам придется приезжать не с пустыми руками и договариваться, сколько средств они получат на районную, городскую больницу или областную больницу. По сути, это будет просто вымогательство и коррупция национального масштаба. Мы категорически не поддерживаем такое предложение», — подчеркнул Бондарь.

Согласно проекту закона о госбюджете Украины на 2018 год, финансирование медицины вырастет на 10% — до 112,5 млрд грн. (4 млрд 290 млн долл.), из которых 1 млрд грн. (более 38 млн долл.) будет направлен на финансирование правительственной программы «Доступные лекарства». Около 6 млрд грн. (22,8 млн долл.) направят на государственную закупку лекарств.

Напомним, в ноябре 2016 года украинское правительство утвердило концепцию реформирования системы здравоохранения. Реформа рассчитана на три года. 8 июня парламент принял за основу законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях в медицине. Законопроектом предусмотрено бесплатное оказание экстренной медицинской помощи, первичной и паллиативной. В отношении других медицинских услуг предлагается применить совместную оплату клиента и государства. Перечень услуг, лекарств и тарифы еще не установлены, над этим должна работать так называемая Нацслужба здоровья.

Как сообщалось, в 2015 году минздрав Украины передал полномочия закупки лекарств по 12 госпрограммам на сумму более 2 млрд грн. (76 млн долл.) трем международным организациям — Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ), Программе развития ООН (ПРООН) и британскому закупочному агентству Crown Agents. С 2016 года 100% закупок лекарств и медицинских изделий по центральным программам минздрава Украины проводятся через специализированные международные организации.