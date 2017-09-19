Тольятти, Самарская область, 19 сентября, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Стоимость нового автомобиля LADA Vesta SW, продажи которого стартовали сегодня, 19 сентября, составит от 639 900 рублей. Об этом сообщила пресс-служба «АвтоВАЗ».

Lada.ru Автомобиль LADA Vesta SW

В автосалонах официального автодилера LADA можно приобрести новый универсал LADA Vesta SW и внедорожную версию LADA Vesta SW Cross.

«LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross сочетают яркий стиль и выдающуюся функциональность. В каждой модели есть интегрированные рейлинги на крыше, антенна типа «акулий плавник», складывающаяся в пропорции 40/60 спинка заднего сиденья, центральный подлокотник с боксом для хранения, USB-разъёмом и розеткой 12V для задних пассажиров, круиз-контроль с управлением на рулевом колесе», — сообщает LADA.

Начиная с версии Comfort, можно приобрести автомобили с 1,6-литровым и 1,8-литровым двигателем. На каждой версии двигателя доступны как автоматическая, так и механическая коробка передач.

В самой максимальной комплектации Luxe с пакетом Prestige LADA Vesta SW будет стоить 744 900 рублей.

«В этот набор (Prestige — прим. ИА REGNUM ) опций входят усиленная тонировка задних стекол и стекла двери задка, атмосферная подсветка интерьера, задний подлокотник, обогрев задних сидений, мультимедиасистема с навигацией и камера заднего вида», — сообщает пресс-служба LADA.

В самой полной комплектации Luxe с пакетом Multimedia LADA Vesta SW Cross будет стоить 804 900 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа 2017 года начались продажи самой дорогой комплектации LADA Vesta версии Exclusive. Основой для модели стала комплектация Luxe в сочетании с пакетом Multimedia. Специально для Exclusive разработана окраска под названием «Карфаген». Стоимость автомобилей серии Exclusive начинается от 763,4 тыс. рублей.