Москва, 19 сентября, 2017, 17:46 — ИА Регнум. В Сети опубликована полная видеозапись ошибочного ракетного пуска с ударного вертолета Ка-52 на учениях.

Mil.ru Удар по условному противнику (учения)

На видеозаписи виден пуск ракеты, взрыв под армейским «КАМАЗом» и повреждения, нанесённые взрывом.

Ранее Минобороны РФ подтверждало, что ошибочный ракетный удар действительно имел место, но к учениям «Запад-2017», проходящим в настоящее время на территории России и Белоруссии, инцидент отношения не имеет.

«Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей», — указано в заявлении пресс-службы Западного военного округа.

«18 сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий совместного стратегического учения «Запад-2017» никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было», — подчеркнул представитель ЗВО.

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что на российско-белорусских учениях боевой вертолет дал залп ракетами по зрителям. В результате два человека якобы были ранены. В сети была выложена видеозапись пуска ракеты с военного вертолета в сторону стоянки автомобилей.

«Все сообщения в социальных сетях о «залпах по толпе журналистов», «большом количестве тяжелораненых» — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — отмечает пресс-служба ЗВО.