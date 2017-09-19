Вена, 19 сентября, 2017, 17:42 — ИА Регнум. Агентство по атомной энергии Боливии и АО «Государственный специализированный проектный институт» (входит в госкорпорацию «Росатом») заключили сегодня, 19 сентября, в Вене контракт на сооружение Центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто, Боливия.

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С российской стороны подписи поставили генеральный директор АО «Государственный специализированный проектный институт» Вячеслав Галушков, с боливийской стороны — генеральный исполнительный директор Агентства по атомной энергии Боливии Ортензия Хименес Ривера. Подписание прошло в присутствии генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва и вице-министра энергетики многонационального государства Боливия Луиса Альберто Эчасу.

Центр будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью до 200 кВт, многоцелевой экспериментальной гамма-установкой, а также циклотронно-радиофармакологическим комплексом, инженерными сооружениями и различными лабораториями. Инвестиции в проект составят свыше 300 млн. долларов США.

Ввод в эксплуатацию первых объектов центра запланирован на 2019 год. Проектный срок службы центра составляет 50 лет. По истечении этого срока реактор может быть модернизирован для продления срока эксплуатации.

Центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека.

Проект сооружения центра уникален для мировой атомной отрасли. Выбранный боливийской стороной вариант размещения центра является самой высотной (4000 метров над уровнем моря) из всех площадок в мире, на которых ранее были построены атомные объекты.

Комплексное предложение Росатома предполагает не только сооружение самого центра, но и подготовку научного и инженерного персонала, ядерной инфраструктуры, поддержку в эксплуатации и сервисное обслуживание на протяжении всего срока службы Центра, а также научное сотрудничество.

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв отметил: «Мы предлагаем Боливии не просто строительство самого высокогорного ядерного научного центра в мире, мы предлагаем нашим партнёрам самые высокие технологии. Реализация этого проекта позволит Боливии стать региональным лидером в области ядерных исследований. По результатам выполнения ранее заключенного контракта на предварительные инженерные изыскания мы подтвердили пригодность площадки и в самое ближайшее время вместе с нашими боливийскими коллегами приступим к практическим мероприятиям по сооружению центра».

С российской стороны переговоры вели специалисты компании «Русатом Оверсиз», в проекте также активно участвовали сотрудники таких компаний госкорпорации «Росатом», как «Русатом — Международная Сеть», «Русатом Сервис», «НИКИЭТ», «Русатом Хэлскэа», «Наука и инновации» и др. За полтора года была проделана огромная работа. Подписание контракта значительно укрепляет присутствие Госкорпорации «Росатом» на мировом рынке неэнергетических продуктов и технологий, который сегодня демонстрирует динамичные темпы роста.

Уже более 50 лет исследовательские реакторы способствуют развитию научных инноваций и образования в более чем 50 странах по всему миру. На данный момент в мире насчитывается 245 рабочих исследовательских реакторов, при этом 58 установок эксплуатируется на территории России. Росатом построил более 120 исследовательских реакторов в России и за рубежом.