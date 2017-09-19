Санкт-Петербург, 19 сентября, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Российского президента предлагают ограничить в праве использовать вооруженные силы за рубежом. С такой инициативой выступает партия «Яблоко». Как сообщили 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM петербургские депутаты, в городское Законодательное собрание соответствующий законопроект уже внесен. Аналогичные документы внесены в заксобрания Псковской области и Карелии.

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Инициативой предлагается дополнить федеральный закон «Об обороне» новой статьей, которая позволит использовать Вооруженные силы РФ за границей лишь в течение года, а использовать «оперативно» — лишь в течение 60 дней. Каждый раз после истечения этого срока президент должен будет спрашивать разрешения у Совета Федерации.

Напомним, сейчас, чтобы использовать войска за рубежом, глава государства запрашивает разрешение у верхней палаты Федерального собрания, но затем он волен самостоятельно определять срок военного вмешательства.

По словам петербургского «яблочника» Бориса Вишневского, закон разрабатывали его коллеги по партии в Москве.

«Мы продолжаем воевать в Сирии, это бесконтрольное использование армии за пределами Российской Федерации должно прекратиться. Каждый раз следует устанавливать жесткие сроки, в течение которых президент может это делать», — сказал Вишневский.

По словам его коллеги по Заксобранию Михаила Амосова, юридическое заключение на проект федеральной инициативы еще не готово, поэтому назвать дату рассмотрения документа невозможно. Амосов не ожидает, что юристы обнаружат в законопроекте какие-либо нарушения.

«Не думаю, что с этой стороны возникнут какие-то проблемы. Хотя предугадать, что скажут наши юристы, не всегда возможно», — сказал депутат.

Аналогичный законопроект поступил в Псковское областное собрание депутатов, подтвердили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате регионального парламента.

«В соответствии со сроками, установленными нашим регламентом, документ не попадает в повестку сентябрьской сессии, поэтому можно ожидать, что рассмотрение состоится не раньше октября. Решение о включении вопроса в повестку сессии и о дате проведения заседания принимает Совет Собрания. Назвать более точные сроки рассмотрения пока невозможно», — пояснила пресс-секретарь Псковского областного собрания депутатов Татьяна Никитина.

Добавим, что выбор регионов, в парламенты которых вносится данный законопроект, вполне объясним. В Петербурге «Яблоко» долгое время имело достаточно сильные позиции на федеральных и региональных выборах, фракция «Яблока» была во всех созывах Законодательного собрания, и сейчас в нем представлены два «яблочника». Партия активно заявляет свою позицию по всем значимым вопросам городской политической и общественной жизни.

В Псковской области, как сообщало ИА REGNUM, по результатам выборов 10 сентября 2017 года партия «Яблоко» прошла в 17 муниципальных собраний районов из 23, где проходили выборы. И теперь представлена на выборных должностях в 19 из 26 муниципальных образований Псковской области. Кроме того, в Плюсском районе кандидат от «Яблока» избран на должность главы района.

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В Карелии партия не выдвигала своего кандидата на сентябрьских выборах главы республики, однако еще со времен нашумевшей победы кандидата от «Яблока» Галины Ширшиной на выборах мэра Петрозаводска в 2013 году влияние этой партии считается достаточно заметным.