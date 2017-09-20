Улан-Удэ, 21 сентября, 2017, 00:38 — ИА Регнум. Развитие флота на озере Байкал — перспективное направление, требующее создания необходимой инфраструктуры. Об этом заявил руководитель Росморречфлота Виктор Олерский по итогам заседания рабочей группы по развитию пассажирских перевозок водным транспортом и туризма в акватории Байкала. Перспективы развития судоходства на Байкале анализирует Сибирская редакция ИА REGNUM.

Kirsten Buerger Озеро Байкал. Шаман скала

На заседании был также предложен комплекс мероприятий по развитию пассажирских перевозок на Байкале. По мнению правительства Бурятии, запуск водных маршрутов, которые свяжут северный, восточный и западный берега озера, будет способствовать повышению туристского потока. На развитие инфраструктуры власти готовы выделять средства, в частности, 150 млн рублей будет выделено из федеральных средств на восстановление земснаряда (судна технического флота, предназначенного для проведения дноуглубительных работ).

«Идея развивать пассажирский флот на Байкале логична и давно напрашивается. Тем более у органов государственной власти есть естественное желание рационально использовать вложения, которые уже сделаны в турзону на бурятском берегу Байкала», — считает эксперт в сфере туризма Галина Солонина.

Подробнее о принятых по итогам заседания решениях читайте здесь: Судоходство на Байкале: и «волки» сыты, и туристы целы

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