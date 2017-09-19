Киев, 19 сентября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. «Посол России при ООН Василий Небензя поставлен перед фактом: предложенный Москвой проект введения «голубых касок» в Донбасс принят не будет. У идеи Кремля нет ни единого шанса на прохождение в Совете Безопасности, — считает корреспондент немецкой Handelsblatt Андре Баллен. — Делегации США и Украины даже не захотели обсуждать план РФ, заявив, что не готовы работать по этому тексту. Киев намерен вместо этого предложить свой проект резолюции».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Москали

«Российский вариант введения миротворцев был выдвинут Владимиром Путиным на саммите БРИКС, состоявшемся в конце августа. Кремль убежден, что силы ООН должны быть дислоцированы по линии соприкосновения войск ВСУ и донецко-луганских повстанческих формирований. К такой идее позитивно отнеслись в Берлине. Однако Вашингтон и Киев это не устроило — там считают, что миротворцев надо размещать на границе Украины и России, — рассказывает журналист. — Порошенко уже объявил, что представит на Генассамблее свой план ввода «голубых касок» на территорию Донбасса».

Впрочем, как выясняется, у идеи украинского президента перспектив тоже нет, поскольку, по словам автора, «из уже Москвы сообщили, что наложат вето на этот проект, ибо РФ не является стороной конфликта, и потому у ООН нет основания размещать миротворцев на ее границе».

Относительно дислокации военных посредников на рубеже, где стыкуются Россия и Донбасс, мнения у сторон противоположные, — подчеркивает Баллен. — Россия полагает, что это будет фактически означать окружение сепаратистски настроенного региона войсками противника, которые уничтожат всех сопротивляющихся киевскому режиму. В Киеве говорят, что такое размещение войск необходимо, поскольку в противном случае повстанцы будут иметь возможность свободного контакта с Россией и получения от нее помощи. Всё это фактически закрепит сегодняшний статус мятежных территорий и будет способствовать развитию процесса отторжения их от остальной Украины».