Варшава, 19 сентября, 2017, 17:19 — ИА Регнум. Посольство России призвало власти Польши найти и привлечь к ответственности вандалов, осквернивших кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве, передаёт 19 сентября телеканал RT.

Szczebrzeszynski Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве

«Посольство России в Польше выразило решительный протест польским властям, призвало их в кратчайшие сроки привести мемориал в надлежащее состояние, установить и наказать виновных», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как передавало ИА REGNUM, ранее 19 сентября стало известно, что кладбище советских солдат, расположенное на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве, было осквернено вандалами.

Неизвестные оставили на памятниках надписи золотой и красной краской: «Вон из нашей страны», «Смерть врагам народа».

На кладбище похоронены 21 468 солдат и офицеров 1-го Белорусского фронта, погибших в боях за освобождение Польши от нацистов.