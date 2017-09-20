Киев, 20 сентября, 2017, 05:39 — ИА Регнум. Украина на данный момент — не ЕС и не НАТО. Об этом, назвав Петра Порошенко своим другом, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Подобное заявление Юнкер делает не впервые, и тем не менее его последнее высказывание последовало в ответ на слова Порошенко о единственной дороге Украины — той, что ведет в НАТО и ЕС. Сомнения Юнкера поддержал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сгладивший острые углы, но давший понять, что нынешняя Украина к членству в НАТО не готова, как и НАТО не готово включить в себя нынешнюю Украину. Сложившуюся между Киевом и Брюсселем ситуацию анализирует Восточно-Европейская редакция ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По мнению бывшего президента Польши Леха Валенсы, трудности в отношениях с Киевом происходят из-за того, что он сильно зависит от Москвы.

«Европа не в состоянии впитать такую страну», — считает Валенса.

Иными словами, все предпринимаемые Киевом действия по наращиванию разрыва с Москвой — недостаточны, градус «независимости» и русофобии необходимо повышать. Пока что украинцам приходится иметь дело с тем, что есть. По утверждениям чиновников, из страны по безвизовому режиму выехали 1,4 млн граждан. Тем временем за последние полгода в Германии открыто 65 000 судебных производство по нелегальному трудоустройству мигрантов, и Украина вошла в первую десятку стран, связанных с подобным производством.

«Прежде, чем дать Украине безвиз, Евросоюз назвал ряд условий, при которых безвиз будет отменен. Среди них — большое количество нелегальных работников», — предупреждает экс-министр экономики Виктор Суслов.

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