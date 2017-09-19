Брянск, 19 сентября, 2017, 17:18 — ИА Регнум. Из-за обрушения потолка в школе №3 в Брянске пострадали пятеро школьников. Об этом 19 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Брянской области, которая провела проверку по факту ЧП, произошедшего 13 сентября. Тогда руководство школы и администрация города ничего не сообщили о пострадавших, а только отчитались о начале ремонта.

Владислав Осипов ИА REGNUM

Обрушение произошло 13 сентября. В одном из кабинетов с потолка осыпалась штукатурка на участке в 2,6 квадратных метра. В администрации Брянска сообщили, что косметический ремонт потолка сотрудники школы провели летом 2017 года. Директор учебного заведения заявил, что во время работ «движения» штукатурки не было, а сам потолок был сухим и не провисал.

«За последнее время в школе из 24 кабинетов потолки отремонтировали в 18. В этом году школе №3 из бюджета были выданы средства в размере 1 миллиона рублей на замену 50 оконных рам. В преддверии нового учебного года старые окна с деревянными рамами заменили на пластиковые во всех классных комнатах», — говорилось в сообщении пресс-службы мэрии.

Тогда же чиновники сообщили, что рабочая бригада уже приступила к ремонту.

О том, пострадали ли дети, в пресс-релизе ничего не говорилось. Однако прокуратура все-таки выяснила — пострадали. Родители пятерых учеников подтвердили, что их дети получили травмы.

«Руководством образовательного учреждения факт получения телесных повреждений учащимися от представителей контролирующих и правоохранительных органов был скрыт. Об этом стало известно только в ходе прокурорской проверки», — сообщили в прокуратуре.

Причиной ЧП, по мнению проверяющих, стало нарушение со стороны руководства школы и отсутствие денег на замену кровли здания. Все это требует незамедлительной реакции городской администрации, считают в прокуратуре. Сейчас в адрес главы горадминистрации внесено представление.

ИА REGNUM напоминает, что о готовности школ к новому учебному году в Брянске сообщили еще 17 августа. Тогда в мэрии рассказали, что проверку прошли все 68 школ города, все они были приняты.

«В ходе приёмки оценивали готовность школ по нескольким направлениям: учебная и воспитательная работа, медицина, школьное питание, травмоопасность кабинетов, охрана труда, оснащённость спортивных залов, площадок и бассейнов, пришкольных территорий, мест общего пользования, объектов доступной среды, обеспечение пожарной и электрической безопасности, качество выполнения ремонта, эстетическое оформление учреждений образования», — говорилось в сообщении.

Ранее сообщалось, что всего в Брянской области в 2017 году на подготовку школ к новому учебному году было выделено более 175 млн рублей.