Москва, 19 сентября, 2017, 17:34 — ИА Регнум. В Московской государственной консерватории имени Чайковского отменен концерт оперного певца Дмитрия Хворостовского по причине болезни солиста, сообщили в пресс-службе консерватории сегодня, 19 сентября.

Serge Serebro Дмитрий Хворостовский

Концерт должен был состояться 26 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2015 года у Хворостовского была обнаружена опухоль головного мозга. Из-за курса лечения певец был вынужден отменить все свои запланированные концерты.

Оперный певец прервал курс химиотерапии открытием сезона в Метрополитен-опера в Нью-Йорке 15 сентября 2015 года.

В декабре 2016 года продюсер Хворостовского сообщил, что певец заболел пневмонией. В результате был отменен его концерт в Красноярске.

11 сентября 2017 года президент России Владимир Путин «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства» наградил Дмитрия Хворостовского орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.