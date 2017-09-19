Курган, 19 сентября, 2017, 17:20 — ИА Регнум. На территории Курганской области с октября подорожает проезд в электричках для школьников старше семи лет, студентов и курсантов. Ранее вышеперечисленные категории пассажиров платили за проезд в электропоездах 50% стоимости, со следующего месяца они могут рассчитывать на лишь на 30% скидку от действующего тарифа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пассажиры

Данное решение принято в соответствии с Программой оздоровления государственных финансов Курганской области на 2017 — 2019 годы, принятая по требованию Минфина РФ. Согласно этой программы, с января 2018 года запланировано введение моратория на индексацию всех социальных выплат, установленных региональным законодательством, что позволит уменьшить расходы бюджета Курганской области в 2017 году на 235 млн рублей, в 2018 и 2019 годах на 438,9 млн рублей ежегодно.

Отметим, ранее в целях экономии бюджетных средств сделали адресной компенсацию родительской платы за детский сад, которую сейчас могут получить лишь малоимущие семьи, а также компенсация жилищно-коммунальных услуг сельским учителям заменена на ежемесячную выплату 1 200 рублей.

Напомним, что государственный долг Курганской области, по данным на 1 января 2017 года, составил 15,1 млрд рублей. К концу года его размер, по прогнозам, может быть увеличен до 17 млрд рублей. При планируемом скорректированном бюджете на 2017 год 42,1 млрд рублей, расходах на 46 млрд рублей и дефиците 3,9 млрд рублей.