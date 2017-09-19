Берлин, 19 сентября, 2017, 16:57 — ИА Регнум. Во время беседы с главным редактором Deutsche Welle Инес Поль и журналистом Джафаром Абдулом Каримом в субботу, 16 сентября, Шульц подчеркнул: «Я не готов становиться на колени перед господином Эрдоганом. Нельзя позволять шантажировать себя».

Lukas Plewnia Мартин Шульц

Еще в августе турецкий лидер объявил ведущие партии Германии — СДП, Партию зеленых, а также ХДС «врагами Турции», и настоятельно рекомендовал немецким туркам не голосовать за них 24 сентября. И вот, буквально за неделю до выборов в бундестаг, Мартин Шульц вновь подверг острой критике президента Турции. Кандидат от СДПГ особенно акцентировал свое внимание на ситуации в области прав человека в Турции, которая, по его словам, продолжает оставаться в плачевном состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Турцией и Германией остаются напряженными вот уже на протяжении нескольких месяцев. Связано это с арестами немецких граждан в Турции, запретом немецким депутатам посещать военных бундесвера на турецких авиабазах, а также обвинениями в адрес немецкого правительства в предоставлении убежища турецким чиновниками, обвиняемым в причастности к организации попытки военного переворота в Турции в июле 2016 года. По данным МИД Германии, на данный момент под арестом в Турции находятся 55 немецких граждан, 12 из них задержаны по политическим обвинениям.

«Если завтра вы полетите в Турцию, чтобы подготовить материал, не могу вам гарантировать, что вы не попадете там в тюрьму», — заявил политик в беседе с немецкими журналистами. Напомним, что после организации попытки государственного переворота в Турции были закрыты порядка 160 различных СМИ, а 2,5 тысячи журналистов потеряли работу.

Политик ясно обозначил, что, по его мнению, в настоящий момент практически не имеет смысла вести конструктивный диалог с Реджепом Тайипом Эрдоганом. Он также отметил, что при необходимости готов отказаться от совместной работы в области миграционной политики с турецкими властями и от поддержки недавно заключенного договора между ЕС и Турцией об обмене нелегальных мигрантов на беженцев.