Обнинск, Калужская область, 19 сентября, 2017, 17:01 — ИА Регнум. 29-летний житель Обнинска Калужской области, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов на улице Победы, выкрикнул с балкона о намерении взорвать жилой дом с использованием газового баллона, который находится в квартире. Как сообщила 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора города Обнинска Калужской области Анна Буковская, по факту ложного сообщения об акте терроризма из хулиганских побуждений ОВД МВД России по г. Обнинску возбудило уголовное дело.

(сс) George Hodan Арест

В настоящее время по уголовному делу проводится дознание под надзором прокуратуры г. Обнинска. Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данного преступления предусмотрено наказание от штрафа в размере до 200 тыс. рублей и до лишения свободы на срок до трёх лет.

Напомним, к одному году лишения свободы судом был приговорен 48-летний калужанин за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в диспетчерскую пожарно-спасательной службы, что в квартире по улице Гурьянова в Калуге заложено взрывное устройство. К предполагаемому месту происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая не обнаружила взрывных устройств.

Ранее силовики вычислили мужчину, сообщившего правоохранителям о минировании плотины на озере Ломпадь в калужском городе Людиново.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 сентября 2017 года в России фиксируется всплеск анонимных телефонных звонков о взрывных устройствах, якобы заложенных на различных объектах — аэропортах, вокзалах, гостиницах, школах, торговых центрах, административных учреждениях.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», которые пока не связаны между собой и расследуются региональными подразделениями полиции.