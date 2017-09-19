Ярославль, 19 сентября, 2017, 16:49 — ИА Регнум. В Ярославле объявлен аукцион на выполнение работ по ремонту плиточного покрытия тротуара сквера у часовни Александра Невского. Об этом сообщает сайт госзакупок.

На замену плитки потратят еще 4,7 млн рублей

Мэрия Ярославля объявила аукцион на ремонт тротуарной плитки в сквере у часовни Александра Невского. Знаковое место, где рядом с часовней находится фонтан и каждое лето проводят конкурс цветников, было обойдено вниманием властей, ремонтирующих зону ЮНЕСКО. Но после окончания первого этапа работ про сквер вспомнили.

По мнению мэрии, та плитка, которая положена сейчас, уже пошла волнами и ходит по ней невозможно.

Мэрия собирается потратить на замену плитки 4 миллиона 755 тысяч рублей. Деньги будут выделены из бюджета Ярославской области. Работы начнутся в октябре и закончиться должны до 15 ноября.

В июле этого года на замену серой плитки на красную пошла шестая часть транша Правительства Московской области для благоустройства зоны ЮНЕСКО — 102,5 млн. рублей.