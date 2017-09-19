Степанакерт, 19 сентября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. В природе просто не существует таких районов, сдача которых «не угрожает» безопасности Нагорного Карабаха, сказал бывший министр иностранных дел НКР Арман Меликян, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о том, что в рамках карабахского урегулирования могут быть возвращены те территории, отказ от которых не поставит под угрозу безопасность Нагорного Карабаха.

Photolure Арман Меликян

«Принцип «территории в обмен на статус», ныне заложенный в основу концепции мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта сопредседателями Минской группы ОБСЕ, не содержит необходимого для установления прочного долговременного мира потенциала и, будучи задействован на практике, лишь углубит степень взаимного недоверия и ненависти. А посему, в рамках этой концепции, просто не существует в природе таких районов, сдача которых «не угрожает» безопасности Нагорного Карабаха», — сказал дипломат в беседе с ИА REGNUM

По его словам, поиск путей к реальному примирению следует искать на других направлениях. По мнению Меликяна, можно задействовать формулу, которая сняв остроту территориальной составляющей в то же время позволит решить по справедливости также и связанные с нею проблемы ко взаимному удовлетворению сторон.

«При таком подходе автоматически будет снят и вопрос о необходимости ввода миротворческого контингента в регион конфликта», — отметил бывший глава МИД НКР.

Отвечая на вопрос о том, как сдача территорий согласуется с конституцией НКР, дипломат сказал, что Конституция Нагорно-Карабахской Республики дает крайне лукавую трактовку данного вопроса.

«Статья 175 конституции Арцаха, описывающая пределы территориальной юрисдикции государства гласит: «До восстановления территориальной целостности Республики Арцах и уточнения границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией Республики Арцах». Эта статья, по сути, допускает изменение пределов той территории, на которую распространяется юрисдикция Республики Арцах, в зависимости от пределов фактического осуществления ее публичной власти. Из этого следует, что любая ныне подконтрольная Степанакерту территория, на которой публичная власть Республики Арцах по каким-либо причинам перестает функционировать, автоматически перестает рассматриваться в качестве конституционной территории государства и вопрос о ее защите или возврате под собственную юрисдикцию арцахскими властями может и не рассматриваться вовсе», — подчеркнул Меликян.

Он напомнил, что так произошло в результате азербайджанской агрессии в апреле прошлого года, когда часть территории, на которую фактически распространялась юрисдикция Степанакерта, была занята противником.

«Тогда Степанакерт и Ереван просто молча утерлись и предложили забыть о потере части конституционной территории Нагорного Карабаха. По сути говоря эта статья просто громогласно «призывает» официальный Баку к постоянной инициации военных действий, ибо гарантирует, что территории на которых публичная власть Степанакерта перестает функционировать, последним более не рассматриваются в качестве конституционной территории государства. Вот так и выходит, что сдача конституционной территории для всех прочих уже по факту началась, а для степанакертских и ереванских властей ее мало того, что не было, но и быть не может по карабахской конституции, ибо то что сдали по этому закону уже как бы и не подпадает под юрисдикцию НКР», — резюмировал дипломат.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая 18 сентября в Ереване на VI всеармянской конференции «Армения —Диаспора», допустил возврат территорий Азербайджану, но только тех, в случае возврата которых урон системе безопасности Нагорного Карабаха нанесен не будет.

«Речь идет о тех территориях, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу», — сказал Налбандян.