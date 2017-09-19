Тегеран, 19 сентября, 2017, 16:46 — ИА Регнум. К концу 2018 года товарооборот между Ираном и Францией может достигнуть $4,8 млрд, заявил глава Иранской палаты торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства (ICCIMA) Голамхоссейн Шафеи, 19 сентября сообщает Mehr.

En.nioc.ir Иранская топливная компания и французский Тоталь

Шафеи отметил, что нынешний товарооборот между Ираном и Францией в размере $2,4 млрд, как ожидается, в 2018 году достигнет двукратного роста.

«Для этого необходимо ликвидировать банковские, таможенные и транзитные барьеры», — подчеркнул глава ICCIMA.

Иранский чиновник выразил надежду на то, что будут подготовлены надлежащие основания для активизации двустороннего торгового сотрудничества между Тегераном и Парижем.

Как подчеркнул Шафеи, Иран обладает стратегическим расположением в регионе и может помочь Франции выйти на рынки стран Центральной Азии, Кавказа и Ближнего Востока.

«При ВВП в $425 млрд Иран остается второй по величине экономикой в регионе и занимает второе место по численности населения. Это говорит о низких рисках для инвестиций и максимальной прибыльности», — добавил Шафеи.

Напомним, Франция остаётся крупнейшим экспортёром товаров в Иран. В последние несколько лет обе страны обменялись высокопоставленными торгово-экономическими делегациями, подписали несколько меморандумов между государственным и частным секторами обеих сторон, включая сделки по покупке пассажирских самолетов Airbus, а также автомобилей Peugeot и Renault.