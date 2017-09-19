Минск, 19 сентября, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Члены СНГ однозначно воспринимают реакцию западных стран на совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2017» как искусственно созданный ажиотаж. Такую точку зрения сегодня, 19 сентября, озвучил председатель исполкома Содружества Сергей Лебедев журналистам.

Логотип учений

Отвечая на вопрос представителей СМИ, как СНГ относится к скандалу вокруг учений, Лебедев сказал, что Содружество однозначно оценивают эти мероприятия как плановые, которые проводятся на территории самих государств. «Запад-2017» не представляет угрозу для соседних стран.

«И этот ажиотаж (у нас общая позиция) — искусственный», — подчеркнул председатель исполкома СНГ.

Он отметил также, что цель учений — укрепить оборонительные способности России и Белоруссии, а также других членов Содружества в целом. В качестве наблюдателей на учения приглашены иностранные журналисты, эксперты и военные атташе. Члены СНГ готовы к сотрудничеству с другими странами и в военной сфере тоже, объяснил Лебедев.

Как ранее передавало ИА REGNUM, совместные стратегические учения «Запад-2017» вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии стартовали 14 сентября. Они продлятся до 20 сентября. Одна из важнейших целей — проверка слаженности действий всех органов военного управления, всех подразделений. На практике это значит, что главным образом, проверяют то, как как быстро доходит информация от командования до подчиненных и как эффективно все рода и виды Вооруженных сил взаимодействуют между собой в незнакомой обстановке в короткое время.

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Причем российские и белорусские военные тренируются защищать не только границы своих стран, но и границы всего Союзного государства. Например, сегодня белорусские десантники приступили к поиску диверсионно-разведывательных групп, используя беспилотники.

В «Западе-2017» задействованы почти 13 тысяч военных, около 70 самолетов и вертолетов, а также сотни единиц техники: танки, реактивные системы залпового огня, минометы, корабли. Мероприятия проходят на шести полигонах и двух участках местности в Белоруссии и трех полигонах в России.

Россия и Белоруссия уже не раз указывали на то, что учения «Запад-2017» плановые, и проводятся они не первый год. Несмотря на это ряд политиков Польши, Украины, стран Прибалтики заявляют, что это только подготовка перед нападением. Глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен тоже отмечала, что ситуацию, когда вблизи границ страны концентрируются чужие военные силы, является напряженной. Все это продолжается на фоне заявления генсека НАТО о том, что совместные учения России и Белоруссии никому не угрожают.

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Тем не менее отметим, что за ходом учений наблюдал верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин, а также российский министр обороны генерал армии Сергей Шойгу и 95 иностранных представителей из 50 стран. Обычно на таких учениях присутствуют лидеры обеих стран. В этой связи отсутствие Александра Лукашенко, по словам политолога, заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, можно считать «реверансом в сторону Запада».