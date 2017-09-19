Петрозаводск, 19 сентября, 2017, 16:38 — ИА Регнум. Для проведения торжеств в честь столетнего юбилея Карелии, который будет отмечаться в 2020 году, в Петрозаводске построят спортивно-концертный комплекс «Карелия-Арена». Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом стало известно 19 сентября в ходе брифинга в правительстве региона.

Cdn.vdmsti.ru Эскиз СКК «Карелия-Арена»

По словам гендиректора республиканской корпорации развития Леонида Лиминчука, для строительства СКК «Карелия-Арена» определен земельный участок площадью 44,7 тыс. кв. м. Карельское правительство нашло инвестора и подписало с ним соглашение о сотрудничестве. Бюджет проекта, за который взялось ООО «Фан Дженерэйшн», составляет 1 млрд рублей.

Строительные работы планируется начать в 2018 году и завершить к июню 2020 года. Подготовкой необходимой документации и самими строительными работами займется ООО «СпортКонцепт». Кроме того, руководство компании заинтересовано в том, чтобы разместить в республике производство спортивного снаряжения.

«СКК «Карелия-Арена» рассчитан на 3000 зрителей. Уверен, что комплекс станет одной из центральных площадок, на которых будет отмечаться столетие республики, — приводит слова министра спорта Александра Воронова пресс-служба карельского правительства. — Помимо хоккея и фигурного катания, здесь можно проводить тренировки и соревнования всероссийского и международного уровней по баскетболу, волейболу, мини-футболу, единоборствам, а также концерты, выставки и форумы».

На базе СКК планируется создание профессионального хоккейного клуба для участия в чемпионатах Высшей и Молодежной хоккейных лиг, детско-юношеской спортивной школы по хоккею с шайбой. В СКК будут созданы рабочие места для более чем 60 человек.

Отметим, что со столетним юбилеем Карелии предыдущие и действующие власти региона связывают большие надежды. Под этот юбилей российское правительство согласилось создать федеральную целевую программу социально-экономического развития республики; работает госкомиссия с десятком федеральных министров в составе и во главе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Кроме того, после федеральный центр согласился наполнить деньгами карельскую ФЦП — по три миллиарда ежегодно вплоть до столетнего юбилея республики. В том же 2018 году в столице республики надеются завершить строительство регионального центра по спортивной гимнастике.