«Реставрация» храма Николы Мокрого в Ярославле угрожает памятнику
Ярославль, 19 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники, представители общественности и эксперты местного ВООПИК выражают тревогу по поводу происходящего, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По их словам, реставрация началась отбойными молотками, древний кирпич «вынимали» чересчур активно.
Как отмечает главный архитектор организации, которая осуществляет авторский надзор и научное руководство, на объект вышла бригада, которая, даже не поставив ограждение, начала вычинку кладки и реставрацию изразцов.
«К нашему большому удивлению, специалисты, аттестованные Министерством культуры, не знали, как вычинивать кладку XVII столетия, и дажевыданная им методика не помогла. Вычинку кладки стали производить отбойным молотком (!). Причём сразу были уничтожены древние кирпичи, которые имели утраты даже меньше 20 процентов. О том, что такая кладка реставрируется методом домазок и лишь в исключительных случаях кирпич подлежит замене, горе-каменщики не имели понятия. До реставрации изразцов, слава Богу, дело не дошло. «Реставраторы» под этим понимали полную замену и изготовление новых изразцов на памятнике, ценинный декор которого считается высшим достижением ярославской архитектурной школы. Как их реставрировать по-другому — ни они, ни аттестованный прораб не знали. Авторский надзор немедленно запретил использование любого ударного электроинструмента и предписал работать по реставрационной методике. Работа с изразцами была запрещена вообще. Однако пришедший вскоре на объект архитектор вновь увидел перфоратор. Подрядчик упорно не желал исполнять указания авторского надзора."Реставрацию» перфоратором заметила и общественность. Мы получили жалобу от ярославского отделения ВООПИК. Тут же были остановлены все работы, отчего конечно памятнику лучше не стало. У нас есть серьезные вопросы не только к подрядчикам, но и к новому госзаказчику по реставрации памятников по программе «Культура России» —ФГКУ «Дирекция по строительству реконструкции и реставрации». Ее представители своей квалификацией пока не впечатлили. Представители заказчика, который оставил за собой технический надзор, в режиме надзора почти не бывают на храме Николы Мокрого, а ведь именно технический надзор должен отслеживать и качество проводимых работ, и культуру производства» — приводит слова главного архитектора ООО «АК-Проект» Александра Колесникова ресурс «Хранители Наследия».
В свою очередь, руководитель Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин отмечает, что ООО «АК-Проект» письменно проинформировало департамент о приостановке работ по реставрации кирпичной кладки и изразцов в связи с неправильной методикой их проведения до урегулирования спорных вопросов между подрядчиком и представителем авторского надзора. Остальные работы на объекте не останавливались, так как оснований для этого нет.