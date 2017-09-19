Ярославль, 19 сентября, 2017, 16:31 — ИА Регнум. Ярославские градозащитники, представители общественности и эксперты местного ВООПИК выражают тревогу по поводу происходящего, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По их словам, реставрация началась отбойными молотками, древний кирпич «вынимали» чересчур активно.

Храм Николы Мокрого в Ярославле

Как отмечает главный архитектор организации, которая осуществляет авторский надзор и научное руководство, на объект вышла бригада, которая, даже не поставив ограждение, начала вычинку кладки и реставрацию изразцов.

«К нашему большому удивлению, специалисты, аттестованные Министерством культуры, не знали, как вычинивать кладку XVII столетия, и дажевыданная им методика не помогла. Вычинку кладки стали производить отбойным молотком (!). Причём сразу были уничтожены древние кирпичи, которые имели утраты даже меньше 20 процентов. О том, что такая кладка реставрируется методом домазок и лишь в исключительных случаях кирпич подлежит замене, горе-каменщики не имели понятия. До реставрации изразцов, слава Богу, дело не дошло. «Реставраторы» под этим понимали полную замену и изготовление новых изразцов на памятнике, ценинный декор которого считается высшим достижением ярославской архитектурной школы. Как их реставрировать по-другому — ни они, ни аттестованный прораб не знали. Авторский надзор немедленно запретил использование любого ударного электроинструмента и предписал работать по реставрационной методике. Работа с изразцами была запрещена вообще. Однако пришедший вскоре на объект архитектор вновь увидел перфоратор. Подрядчик упорно не желал исполнять указания авторского надзора."Реставрацию» перфоратором заметила и общественность. Мы получили жалобу от ярославского отделения ВООПИК. Тут же были остановлены все работы, отчего конечно памятнику лучше не стало. У нас есть серьезные вопросы не только к подрядчикам, но и к новому госзаказчику по реставрации памятников по программе «Культура России» —ФГКУ «Дирекция по строительству реконструкции и реставрации». Ее представители своей квалификацией пока не впечатлили. Представители заказчика, который оставил за собой технический надзор, в режиме надзора почти не бывают на храме Николы Мокрого, а ведь именно технический надзор должен отслеживать и качество проводимых работ, и культуру производства» — приводит слова главного архитектора ООО «АК-Проект» Александра Колесникова ресурс «Хранители Наследия».

В свою очередь, руководитель Департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Дмитрий Турбин отмечает, что ООО «АК-Проект» письменно проинформировало департамент о приостановке работ по реставрации кирпичной кладки и изразцов в связи с неправильной методикой их проведения до урегулирования спорных вопросов между подрядчиком и представителем авторского надзора. Остальные работы на объекте не останавливались, так как оснований для этого нет.