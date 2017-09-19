Тула, 19 сентября, 2017, 16:33 — ИА Регнум. День оружейника широко отмечают в Туле 19 сентября, сообщает ИА REGNUM. В рамках мероприятий на Аллее славы знаменитых оружейников перед новым зданием тульского музея оружия состоялось открытие бюста Геннадию Денежкину — ученому и конструктору.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Тульский региональный научный центр Российской академии ракетных артиллерийских наук

С поздравлением к работникам оборонного комплекса обратился губернатор Тульской области Алексей Дюмин — поздравление опубликовано на портале правительства региона.

«Вы достойно продолжаете славные традиции великих мастеров-оружейников. Укрепляете авторитет тульского оружия в стране и во всем мире. Ваши знания и мастерство позволяют успешно внедрять новые технологии в оборонном комплексе. Вы помогаете наращивать могучий военный потенциал нашей державы. Вместе мы развиваем оборонную отрасль, на системной основе готовим высокопрофессиональные кадры, создаем достойные условия труда на наших оборонных предприятиях», — говорится в тексте поздравления.

Сегодня же в Туле, в рамках мероприятий, посвященных Дню оружейника, состоялось открытие представительства Тульского регионального научного центра Российской академии ракетных артиллерийских наук (РАРАН) — работа по его созданию длилась почти год. В числе задач научного центра — организация и проведение фундаментальных исследований в области вооружения и военной техники на базе предприятий региона, проведение экспертиз, выдача заключений и консультирование по вопросам вооружений и военной техники.

Одним из центральных мероприятий Дня оружейника в Туле стало открытие бюста ученому и конструктору, разработчику реактивных систем залпового огня, Герою Социалистического Труда, лауреату Ленинской премии и Государственной премии РФ, заслуженному конструктору РФ Геннадию Денежкину. Бюст установили на Аллее славы знаменитых оружейников перед новым зданием тульского музея оружия.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Открытие бюста ученому и конструктору, разработчику реактивных систем залпового огня Геннадию Денежкину

В торжественной церемонии приняли участие первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов, главный федеральный инспектор по Тульской области Анатолий Симонов, вдова конструктора Нонна Денежкина, представители органов власти региона и города, руководители и сотрудники тульских оборонных предприятий.

Юрий Андрианов отметил, что Геннадий Денежкин внес огромный вклад в развитие тульского оборонно-промышленного комплекса, в укрепление обороноспособности страны. Созданные при его участии реактивные системы залпового огня «Смерч», «Град», «Ураган» служат надежным щитом рубежей Родины.

«Целеустремленный, увлеченный делом человек, Геннадий Алексеевич всегда подавал пример высокого профессионализма. На его счету не только множество разработок в области вооружений, но и несколько сотен научных статей и трудов. Его светлые идеи, самоотверженный труд и любовь к Родине будут служить примером для нас и наших потомков», — сказал Юрий Андрианов.

Участники церемонии возложили цветы к бюсту. Затем в музее оружия состоялась встреча ветеранов оборонных предприятий региона с народным артистом РСФСР Михаилом Ножкиным.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Открытие бюста ученому и конструктору, разработчику реактивных систем залпового огня Геннадию Денежкину

Сегодня же тульских оружейников чествовали в Тульской областной филармонии им. И.А. Михайловского, где состоялось торжественное собрание. Работников и ветеранов отрасли поздравил Юрий Андрианов.

Он отметил, что сегодня тульские предприятия разрабатывают и производят современные противотанковые и зенитные комплексы, штурмовое вооружение, оружие для бронетехники, артиллерийские и ракетные комплексы.

«Всё это — благодаря вам. Ведь главное богатство любой отрасли — её кадры. Ежедневно своим трудом вы помогаете укреплять обороноспособность России. И преемственность поколений в вашем деле — особенно важна. Поэтому сегодня многое делается для привлечения в оборонку молодых специалистов», — подчеркнул Юрий Андрианов.

Председатель областного правительства вручил отличившимся представителям профессии почётные грамоты и благодарности Минпромторга России, почётные грамоты Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству, региональные медали «Трудовая доблесть» III степени, благодарности губернатора Тульской области и почётные грамоты правительства региона.

Юрий Андрианов наградил лауреатов премии Тульской области в сфере науки и техники имени Бориса Стечкина. Ими стали авторские коллективы ООО «Станкотехника», КБП им. академика А.Г. Шипунова, НПО «Сплав». Лауреатами премии имени Сергея Мосина в области научно-технических исследований и разработок в интересах обороны и безопасности страны стали авторские коллективы Российской академии ракетных и артиллерийских наук, НПО «Сплав», ТулГУ, КБП им. академика А.Г. Шипунова, ООО «ЭСТ-ПРИМ», Туламашзавода, Центрального конструкторского бюро аппаратостроения, Тулаточмаша, Уральского завода транспортного машиностроения, Издательского дома «Оружие и технологии». Персональной премией имени Мосина награждён кандидат военных наук, заслуженный испытатель космической техники, профессор Академии военных наук Сергей Колдунов.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню оружейника, завершатся светомузыкальным представлением у Музея оружия и салютом на набережной Упы.