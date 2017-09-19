Ленинградская область, 19 сентября, 2017, 16:20 — ИА Регнум. Экологическая составляющая проекта газопровода Nord Stream-2 требует дополнительного изучения. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по итогам пленарной сессии «Дни немецкой экономики в Ленинградской области» с участием министра-президента федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэлы Швезиг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gazprom.ru Северный Поток-2

Глава Ленобласти признал, что тема «Северного потока-2» вызывает в Европе большую дискуссию. Вместе с тем, он добавил, что этот проект создает новые производства, новые рабочие места, а также достаточно дешевую энергетику, что является составляющими комфортного проживания для населения.

«Мы четко понимаем, что, по крайней мере у одной из составляющих этого проекта, экономической, хорошие основания, и это выгодно для Ленинградской области и земли Мекленбург — Передней Померании. Другая составляющая — экологическая. Она требует дополнительного изучения. У нас задача — обеспечить такие условия, чтобы этот проект оказал минимальное воздействие на окружающую среду и Ленинградской области, и Балтийского моря, и земли Мекленбург — Передней Померании», — сказал Александр Дрозденко.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее противники прокладки газопровода через Кургальский заказник в Ленобласти обратились в суд с иском на решение правительства Ленинградской области, которое разрешило строительство линейных объектов на территории Кургальского заказника, а значит и прокладку газопровода. При этом экологи подчеркивают, что выступают не против проекта в целом, а протестуют против прокладки газопровода через Кургальский заказник.

Ранее сообщалось, что, если новый маршрут газопровода будет утвержден, компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства газопровода «Северный поток-2», примет программу экологических и социальных инициатив. Это значит, что около 30 млн евро будут потрачены на то, чтобы поддерживать экологические характеристики Кургальского заказника, а также на обеспечение благосостояния населения, которое проживает в непосредственной близости к Кургальскому полуострову.

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Ранее предполагалось, что вторая ветка газопровода будет проложена параллельно первой. Но в результате исследований выяснилось, что организовать такой маршрут для «Северного потока-2» технически невозможно, потому что существуют требования в российском законодательстве по поводу минимального безопасного расстояния между магистральными трубопроводами и населенными пунктами. В итоге был выбран маршрут газопровода по противоположному берегу, через Нарвский залив, чтобы до минимума снизить риск экологического и социального воздействия. К такому выводу эксперты пришли после комплексного анализа всего российского побережья Финского залива.

Справка:

Кургальский заказник находится в Кингисеппском районе Ленобласти, в 4 км на северо-запад от поселка Усть-Луга и в 45 км к северо-западу от Кингисеппа. В его территорию включены полуостров Кургальский и прилегающая акватория Финского залива с островами Кургальского и Тискольского рифов, островом Реймосар и другими.