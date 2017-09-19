Москва, 19 сентября, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Скандал вокруг основателя Telegram Павла Дурова, его брата Николая и бывшего сотрудника ООО «Телеграф» Антона Розенберга стал вирусным мемом. Шутки и картинки, в которых фигурируют участники конфликта, массово распространяются в социальных сетях.

TechCrunch Павел Дуров

Так, на одной из картинок изображен Павел Дуров, который ставит диагноз человеку с психическим расстройством.

«Шизофазия, возможно шизофрения. В стационаре разберемся», — отмечает персонаж коллажа.

«Он вам не Паша», — гласит надпись на другой картинке, изображающей Дурова в роскошном кресле.

Авторы шуток не обошли вниманием и старшего брата Павла Дурова, Николая, а также супругу Антона Розенберга. Ранее Розенберг заявил о том, что Николай Дуров проявлял внимание к его жене.

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Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября Антон Розенберг, называющий себя бывшим сотрудником Telegram, опубликовал в сети пост, в котором рассказал о своем многолетнем знакомстве с братьями Дуровыми. По словам Розенберга, в 2017 году между ним и братьями произошел конфликт из-за женщины. Автор поста также обвинил Павла Дурова во взломе переписки.

Павел Дуров, в свою очередь, заявил о том, что Розенберг не был сотрудником Telegram. Создатель мессенджера отметил, что действительно знаком с Розенбергом, однако этот человек «страдает от психических заболеваний», а его публикация является «на 90% шизофазичной».

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