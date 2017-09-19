Ярославль, 19 сентября, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Члены совета директоров АО «ЯрГЭТ» потребовали от руководства предприятия составить дорожную карту по выходу из кризиса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля.

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На заседании Совета директоров АО «Яргорэлектротранс», в который входят депутаты муниципалитета, представители департамента городского хозяйства и департамента социально-эконмического развития мэрии, были подведены итоги работы общества и утвержден отчет о его финансово-хозяйственной деятельности за I полугодие 2017 года. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года убытки предприятия значительно выросли, перевозка пассажиров уменьшилась на 7,6%. При этом субсидия АО «ЯрГЭТ» из бюджета города была снижена, а расходы на амортизацию не предусмотрены.

«Если прошлый год предприятие закончило с небольшой прибылью, то сейчас убытки составляют около 80 миллионов рублей. Причем у предприятие есть должники, которые не выплачивают огромные суммы. Например, ООО «Ярнет» по суду обязано выплатить больше 17 миллионов, но они этого не делают. Ссылаются на свои обстоятельства, но есть же решение суда и его надо выполнять. Субсидия из городского бюджета была снижена, и это тоже негативно повлияло на предприятие. Мы пытались понять, как «ЯрГЭТ» будет выходить из кризиса, но представители предприятия «плавали» в этом вопросе» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва, член Совет директор предприятия Евгений Баранов.

Члены Совета директоров приняли решение о дополнительной проработке вопроса о мерах по выводу предприятия из кризиса и проведения выездного заседания на территории общества. Будет создана рабочая группа из представителей мэрии и депутатского корпуса, которая в октябре будет ждать от руководства предприятия дорожную карту по выходу из кризиса.