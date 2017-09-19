Www.rus-arc.ru Бухта Тихая. Вид сверху. Фотограф: Николай Гернет

Www.rus-arc.ru Бухта Тихая. Вид сверху. Фотограф: Николай Гернет

Архангельск, 19 сентября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Реставрационный сезон на территории бухты Тихой на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа завершен. Многие помещения очищены ото льда и мусора, а всю станцию-музей начали переводить на солнечные батареи. Об этом сегодня, 19 сентября, сообщает пресс-служба национального парка «Русская Арктика».

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, полярная станция «Бухта Тихая» на острове Гукера — первое постоянное поселение на Земле Франца-Иосифа — работала с 1929 по 1957 год. После закрытия станции в бухте остался целый поселок: мастерские, дома, почтовое отделение.

До 2011 года, пока архипелаг не вошел в состав национального парка «Русская Арктика», строения и техника в Бухте Тихой стояли во льдах. При проведении работ по очистке острова Гукера руководство нацпарка решило превратить поселок в музей под открытым небом.

В этом сезоне на бывшей полярной станции продолжились работы по оснащению экологической тропы, подготовлены новые участки каменных дорожек, деревянных настилов и маркеров-указателей. Кроме того, сотрудники национального парка ведут работы по изучению воздействия человека на ландшафт для дальнейшей разработки экотропы.

Www.rus-arc.ru Отреставрированный трактор. Фотограф: Николай Гернет

Реставраторы занимались восстановлением двух тракторов, которые экспонируются под открытым небом, а специалисты Арктического выставочного центра приступили к реставрации здания тракторного гаража: восстановили кровлю и створки ворот, очистили внутреннее помещение ото льда и мусора. В будущем планируется также восстановить и самолетный ангар. Там разместится экспозиция, рассказывающая об истории освоения Арктики Советским Союзом на примере полярной станции «Бухта Тихая».

Важным достижением в этом сезоне стало начало подготовки к будущему использованию системы солнечных батарей. Окончание монтажа запланировано на 2018 год. Ожидается, что вырабатываемой электроэнергии хватит, чтобы обеспечить потребности станции в течение всего полевого сезона.

Www.rus-arc.ru Фрагмент экологической тропы. Фотограф: Николай Гернет

«Подводя общий итог полевых работ в Бухте Тихой, сезон можно назвать удачным, плодотворным и отвечающим миссии парка: «развитие в гармонии с природой», — отметил директор национального парка Александр Кирилов. — Создан большой задел на будущие годы».

Бухта Тихая — обычно популярное место для арктических туристов. Однако в этом году их число уменьшилось: за сезон станцию посетили около 700 человек. Как сообщает пресс-служба национального парка, спад посещаемости объясняется более холодным летом, чем в прошлые годы, и тяжелой ледовой обстановкой, не позволяющей осуществлять высадки во время захода туристического судна.

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