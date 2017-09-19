Как Россия может спасти Украину и Приднестровье: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 сентября, 2017, 17:00 — ИА Регнум.
- Территориальный вопрос: МИД Армении допустил возврат Азербайджану части территорий;
- Мнение со стороны: Украину может спасти только Россия;
- Выборы в Германии: в ФРГ ждут с нетерпением нападения русских хакеров;
- Киев хочет прислониться к «Новому шелковому пути»: каковы условия Китая;
- Уверенность в завтрашнем дне: Тирасполь хочет финансовой помощи России.