Москва, 19 сентября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Цены на нефть умеренно поднимаются днем 19 сентября. В общем и целом, сырьевой рынок смотрится сейчас сбалансированным, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова. Баррель североморского сырья Brent торгуется по $55,66 (+0,3%). За «бочку» техасской легкой нефти WTI дают $50,66 (+0,6%).

lalabell68 Нефтяная вышка

«В положительную зону сырьевые котировки вывели вербальные интервенции. Министр нефти Ирака Джабба аль-Лаиби заявил сегодня, что внутри венского соглашения требуется сократить добычу сырья на 1% дополнительно. Это касается его государства и некоторых других нефтедобывающих держав», — пояснила эксперт.

При этом он обратил внимание на четкое исполнение соглашений ОПЕК+ и вероятность роста спроса на нефть в следующие три года. Покупателям нефти комментарии явно понравились, отметила Бодрова.

Нефть дорожает, но не так интенсивно, как ранее. Внимание участников торгов сосредоточено на публикуемых 19 и 20 сентября данных по запасам нефти и нефтепродуктов в США, а также стартующем заседании Федеральной резервной системы.

«В ближайшие сутки биржевая волатильность может расшириться, что скажется на стоимости нефти и основных валют», — полагает эксперт.

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