Москва, 19 сентября, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Российский рубль 19 сентября днем торгуется без четкой идеи в парах с иностранными валютами. Импульс, который накануне толкал «американца» вверх, иссяк, но на смену ему не появилось пока ничего нового, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Банк России Рубль

«Сомнительно, что рубль сможет отступать заметными темпами, пока нефть не развернется. Кроме того, сейчас среди инвесторов весьма спокойное отношение к риску — это позволяет зарубежным игрокам покупать российские ОФЗ и оставаться в порциях carry trade», — пояснила эксперт.

В то же время, доллару США очень важно оставаться выше 58 рублей. В том случае, если после заседания Федрезерва появится катализатор, положительный для гринбека, локальнее восходящее движение позволит паре доллар/рубль пробиться к сопротивлению на 58,35, отметила Бодрова.

«О более далеких целях говорить пока не стоит: в данном случае доллар движется по принципу «шаг вперед — два назад», — считает эксперт.

Добавим, 19 сентября доллар США стоит 58,05 рубля (-0,1%). Евро торгуется по 69,51 рубля (+0,05%). Официальные курсы ЦБ РФ на среду, 20 сентября, составляют 58,09 рубля за американскую валюту и 69,67 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 47 и 92 копейки соответственно.

Читайте также: Рубль сохраняет традиции