В Ярославской области тайно продают землю
Ярославль, 19 сентября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. В Ярославской области администрация Кузнечихинского сельского поселения провела тайный конкурс по продаже земельного участка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Сергей Балабаев.
Администрация сельского поселения объявила аукцион о продаже земельного участка размером в 5 гектар, о чем было размещено объявление в СМИ. Однако желающих купить землю не нашлось. После этого администрация еще два раза объявляла аукцион, и каждый раз снижала цену. Все бы ничего, но информация о двух последних аукционах в СМИ не размещалась, как того требует закон.
«Люди, желающие принять участие в аукционе, об этом узнали и сообщили мне. Как выяснилось, земля ушла победителю — ООО «Артель» — по совершенно заниженной стоимости. И, подозреваю, что фирма-победитель была аффилирована с главой поселения Владимиром Комяковым», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.
Прокуратура области проверила первый тайный аукцион и признала действия главы незаконными. Информация об этом аукционе дошла до ярославского УФАС, которое оштрафовало главу сельского поселения на 25 тысяч рублей. Но это, как и внимание областной прокуратуры, его не остановило и глава района в третий раз провел аукцион. После этого УФАС вновь принял решение оштрафовать главу поселения
«Я направил письмо в Следственный комитет и МВД, чтобы разобрались в этой ситуации. И прошу расследовать деятельность Ярославского УФАС, которое имело право обратиться в суд с требованием признать сделку недействительной, но не сделало это», — сказал корреспонденту ИА Regnum депутат областной думы Сергей Балабаев.
И.о руководителя Ярославского УФАС Марьяна Матяшевская сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что они имеют право обращаться в суд, если было нарушение Закона о конкуренции, но не обязаны делать это.
«Мы уже один раз оштрафовали главу поселения. Штраф уже оплачен. Кроме того, мы вынесли решение о нарушении при проведении второго и третьего аукциона. Если оно не будет оспорено в трехмесячный срок, то главу поселения оштрафуют еще раз. После этого мы намерены обратиться в суд, чтобы признать аукцион недействительным», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Марьяна Матяшевская.
Депутат Сергей Балабаев считает, что в действиях районной администрации присутствуют признаки халатности и злоупотребления служебным положением.