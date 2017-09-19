Ярославль, 19 сентября, 2017, 15:12 — ИА Регнум. В Ярославской области администрация Кузнечихинского сельского поселения провела тайный конкурс по продаже земельного участка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат областной думы Сергей Балабаев.

Pixabay.com Под Ярославлем участок земли продавался «без лишнего шума»

Администрация сельского поселения объявила аукцион о продаже земельного участка размером в 5 гектар, о чем было размещено объявление в СМИ. Однако желающих купить землю не нашлось. После этого администрация еще два раза объявляла аукцион, и каждый раз снижала цену. Все бы ничего, но информация о двух последних аукционах в СМИ не размещалась, как того требует закон.

«Люди, желающие принять участие в аукционе, об этом узнали и сообщили мне. Как выяснилось, земля ушла победителю — ООО «Артель» — по совершенно заниженной стоимости. И, подозреваю, что фирма-победитель была аффилирована с главой поселения Владимиром Комяковым», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат областной думы Сергей Балабаев.

Прокуратура области проверила первый тайный аукцион и признала действия главы незаконными. Информация об этом аукционе дошла до ярославского УФАС, которое оштрафовало главу сельского поселения на 25 тысяч рублей. Но это, как и внимание областной прокуратуры, его не остановило и глава района в третий раз провел аукцион. После этого УФАС вновь принял решение оштрафовать главу поселения

«Я направил письмо в Следственный комитет и МВД, чтобы разобрались в этой ситуации. И прошу расследовать деятельность Ярославского УФАС, которое имело право обратиться в суд с требованием признать сделку недействительной, но не сделало это», — сказал корреспонденту ИА Regnum депутат областной думы Сергей Балабаев.

И.о руководителя Ярославского УФАС Марьяна Матяшевская сообщила корреспонденту ИА REGNUM, что они имеют право обращаться в суд, если было нарушение Закона о конкуренции, но не обязаны делать это.

«Мы уже один раз оштрафовали главу поселения. Штраф уже оплачен. Кроме того, мы вынесли решение о нарушении при проведении второго и третьего аукциона. Если оно не будет оспорено в трехмесячный срок, то главу поселения оштрафуют еще раз. После этого мы намерены обратиться в суд, чтобы признать аукцион недействительным», — сказала корреспонденту ИА REGNUM Марьяна Матяшевская.

Депутат Сергей Балабаев считает, что в действиях районной администрации присутствуют признаки халатности и злоупотребления служебным положением.