Москва, 19 сентября, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Истребитель Су-35С принят на вооружение в российской армии, передает 19 сентября ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и торговли России.

Vitaly V. Kuzmin Истребитель Су-35С

«В последние годы создан и принят на вооружение армии и флота целый ряд новых образцов военной техники, эффективность которых проверена в боевых условиях. Это самолеты Су-34, Су-35С и МиГ-29К, боевые вертолеты Ка-52 и Ми-28Н, бронеавтомобиль Тигр-М, бронетранспортер БТР-82А», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, испытания Су-35С проводились в ходе учений 5 мая в в Арктической зоне Восточного военного округа, 14 сентября в Хабаровском крае и в ходе учений «Запад-2017» сопровождали бомбардировщики Ту-22М3.

Су-35С — современный многофункциональный истребитель поколения 4++. В самолете использованы технологии пятого поколения, позволяющие добиться превосходства над истребителями аналогичного класса. Проведенные испытания показали, что Су-35С превосходит европейские истребители поколения 4+ и эквивалентен по эффективности пятому поколению американских истребителей F-35 и F-22A.