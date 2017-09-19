Ярославль, 19 сентября, 2017, 14:10 — ИА Регнум. Сегодня в КЦЗ «Миллениум» состоялась торжественная церемония инаугурации Дмитрия Миронова, победившего на выборах губернатора Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Страница в Facebook Дмитрия Миронова Дмитрий Миронов получил удостоверение губернатора

В ней принимал участие полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов, присутствовали на мероприятии депутат Госдумы Валентина Терешкова, митрополит Пателеимон, сын генпрокурора РФ Юрия Чайки — Игорь Чайка.

Дмитрий Миронов получил высшие символы власти в Ярославской области — должностной знак и печать главы региона.

Перед этим он прочитал клятву губернатора, причем видеотрансляция позволяет судить, что сделал он это «по бумажке».

Напомним, сегодня по случаю инаугурации в центре Ярославля состоятся праздничные мероприятиями. 19 сентября на Советской площади пройдет торжественная церемония развода конных и пеших караулов Президентского полка, а также концерт с участием Дениса Майданова. Начало — в 17.00.

Вчера, 18 сентября, председатель облизбиркома Олег Захаров вручил Дмитрию Миронову удостоверение губернатора Ярославской области.