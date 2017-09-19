Степанакерт не согласен с Ереваном: все территории имеют важное значение
Степанакерт, 19 сентября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Все территории вокруг Нагорного Карабаха имеют важное значение в плане обеспечения безопасности, возврата к прошлому в плане границ и статуса нет, заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о том, что в рамках карабахского урегулирования могут быть возвращены те территории, отказ от которых не поставит под угрозу безопасность Нагорного Карабаха.
«Конфликт должен быть урегулирован таким образом, чтобы впоследствии это не привело к большим потерям и к новому кровопролитию. Сейчас для Азербайджана возвращение к исходным позициям 1988 года более чем выгодно, именно к этому стремится Баку, а что будет при подобном развитии ситуации в последующем, какие гарантии того, что Азербайджан не инициирует новые военные действия? Или, скажем, тот же Карвачар, откуда берут исток 85% водных ресурсов бывшего НКАО — реки Арпа и Воротан, которые вливаются в озеро Севан. Что будет с этими водными ресурсами в случае передачи Карвачара Азербайджану, где гарантии того, что Баку не займется «водным терроризмом», — цитирует Бабаяна АрмИнфо.
Более того, подчеркнул он, урегулирование и компромиссы должны быть взвешенными и соразмерными: «Нельзя давать территории взамен на обещания. Взамен на обещания можно давать лишь обещания, — отметил Бабаян. — Если говорить о территориях, то необходимо вспомнить, что у Азербайджана есть много армянских сел (Геташен, Мартунашен, Арцвашен, Шаумян), которые должны быть возвращены».
«Односторонних уступок не будет, любая односторонняя уступка приведет к катастрофе», — резюмировал Бабаян.
Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая 18 сентября в Ереване на VI всеармянской конференции «Армения —Диаспора», допустил возврат территорий Азербайджану, но только тех, в случае возврата которых урон системе безопасности Нагорного Карабаха нанесен не будет.
«Речь идет о тех территориях, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу», — сказал Налбандян.
«Пояс безопасности» Нагорно-Карабахской Республики — наименование тех территорий, которые расположены за пределами территории Нагорно-Карабахской Республики по состоянию на 1991 г., но перешедших под её контроль в ходе Карабахской войны. Впоследствии эти территории были включены в административно-территориальную структуру НКР.
«Зона безопасности» НКР охватывает: территорию Кельбаджарского района (1936 км²) — полностью; территорию Лачинского района (1835 км²) — полностью; территорию Кубатлинского района (802 км²) — полностью; территорию Джебраильского района (1050 км²) — полностью; территорию Зангеланского района (707 км²) — полностью; территорию Агдамского района — 77% (842 км²); территорию Физулинского района — приблизительно 33% (462 км²).
Согласно 175 статье Конституции НКР, до восстановления территориальной целостности Нагорно-Карабахской Республики и уточнения границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики.