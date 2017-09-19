Степанакерт, 19 сентября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Все территории вокруг Нагорного Карабаха имеют важное значение в плане обеспечения безопасности, возврата к прошлому в плане границ и статуса нет, заявил пресс-секретарь президента НКР Давид Бабаян, комментируя заявление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна о том, что в рамках карабахского урегулирования могут быть возвращены те территории, отказ от которых не поставит под угрозу безопасность Нагорного Карабаха.

Photolure Давид Бабаян

«Конфликт должен быть урегулирован таким образом, чтобы впоследствии это не привело к большим потерям и к новому кровопролитию. Сейчас для Азербайджана возвращение к исходным позициям 1988 года более чем выгодно, именно к этому стремится Баку, а что будет при подобном развитии ситуации в последующем, какие гарантии того, что Азербайджан не инициирует новые военные действия? Или, скажем, тот же Карвачар, откуда берут исток 85% водных ресурсов бывшего НКАО — реки Арпа и Воротан, которые вливаются в озеро Севан. Что будет с этими водными ресурсами в случае передачи Карвачара Азербайджану, где гарантии того, что Баку не займется «водным терроризмом», — цитирует Бабаяна АрмИнфо.

Более того, подчеркнул он, урегулирование и компромиссы должны быть взвешенными и соразмерными: «Нельзя давать территории взамен на обещания. Взамен на обещания можно давать лишь обещания, — отметил Бабаян. — Если говорить о территориях, то необходимо вспомнить, что у Азербайджана есть много армянских сел (Геташен, Мартунашен, Арцвашен, Шаумян), которые должны быть возвращены».

«Односторонних уступок не будет, любая односторонняя уступка приведет к катастрофе», — резюмировал Бабаян.

Глава МИД Армении Эдвард Налбандян, выступая 18 сентября в Ереване на VI всеармянской конференции «Армения —Диаспора», допустил возврат территорий Азербайджану, но только тех, в случае возврата которых урон системе безопасности Нагорного Карабаха нанесен не будет.

«Речь идет о тех территориях, в случае возвращения которых урон системе безопасности нанесен не будет и нагорно-карабахское урегулирование не будет поставлено под угрозу», — сказал Налбандян.

«Пояс безопасности» Нагорно-Карабахской Республики — наименование тех территорий, которые расположены за пределами территории Нагорно-Карабахской Республики по состоянию на 1991 г., но перешедших под её контроль в ходе Карабахской войны. Впоследствии эти территории были включены в административно-территориальную структуру НКР.

«Зона безопасности» НКР охватывает: территорию Кельбаджарского района (1936 км²) — полностью; территорию Лачинского района (1835 км²) — полностью; территорию Кубатлинского района (802 км²) — полностью; территорию Джебраильского района (1050 км²) — полностью; территорию Зангеланского района (707 км²) — полностью; территорию Агдамского района — 77% (842 км²); территорию Физулинского района — приблизительно 33% (462 км²).

Согласно 175 статье Конституции НКР, до восстановления территориальной целостности Нагорно-Карабахской Республики и уточнения границ публичная власть осуществляется на территории, фактически находящейся под юрисдикцией Нагорно-Карабахской Республики.