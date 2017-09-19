Донецк, 19 сентября, 2017, 14:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 18 сентября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 26 раз, сообщают 19 сентября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Militaryreview.su Украинская Мста-Б в зоне АТО

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Фрунзе, Донецкий, Желобок, Славяносербск, Сокольники, Калиновка, Пришиб.

В ходе украинских обстрелов загорелась одна деревянная постройка в населенном пункте Донецкий.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, оружие БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, зенитные установки ЗУ-23−2, стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, один мирный житель был ранен в результате украинских обстрелов. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 26 раз. Под огнем оказались 14 населенных пунктов.

В Донецке мужчина 1952 года рождения после артиллерийского обстрела со стороны ВСУ получил множественные осколочные ранения. На данный момент состояние мужчины удовлетворительное.

Также ВСУ повредили в Донецке один дом и газовую трубу. Газопровод был вскоре восстановлен специалистами республики.

По сообщению Украины, два солдата ВСУ получили ранения. «Штаб АТО» зафиксировал 14 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино.

На Донецком и Луганском направлении «штаб АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Авдеевки, Песков, Новотошковского.

Напомним, гражданская война в Донбассе продолжается с 2014 года между войсками ДНР и ЛНР и регулярной армией Украины. Несмотря на требования начать мирное урегулирование конфликта, Киев продолжает нападать на республики с целью силового захвата территорий.