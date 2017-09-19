Вильнюс, 19 сентября, 2017, 13:42 — ИА Регнум. Рост акцизов на алкогольную продукцию способствовал изменению привычек потребления в Литве. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 19 сентября, в социологической компании по исследованию рынка Nielsen, хотя подорожание сократило количество продаж, все больше литовцев стали выбирать более крепкий алкоголь. Кроме прочего всё больше жителей Литвы покупают алкогольные напитки, когда едут за покупками за границу.

Alfa.lt Литва по версии ВОЗ самая пьющая страна

«Из-за растущих акцизов и запретов власти на торговлю алкоголь неизбежно должен был подорожать, не удивляет и снижение количества продаж. Мы видим, что больше всего упали продажи слабоалкогольных напитков, а крепкие напитки, водка или виски, потеряли очень мало. Между тем ликер или ром стали еще популярнее», — говорит глава Nielsen в странах Прибалтики Илона Лепп.

Больше всего поднялась средняя цена на вино (рост 33%) и пиво (рост 30%), но их продажи в июне-июле 2017 года, по сравнению с таким же периодом 2016 года, упали соответственно на 32% и 17%. И все-таки пиву удалось сохранить позиции самого популярного алкогольного напитка — треть от продаж алкогольного рынка, за ним следуют водка (20%) и вино (9,8%).

Средняя стоимость крепкого алкоголя выросла не так сильно, как стоимость слабоалкогольных напитков. Средняя цена на водку в сравнительный период понялась на 16%, на бренди и коньяк — на 11%, а на виски — на 8%. «Но не нужно особо радоваться из-за растущих цен и снижающихся продаж — жители Литвы не только слабый алкоголь меняют на крепкий, но и покупают алкоголь за границей», — отмечают социологи.

По данным Nielsen, в Польше хотя бы раз в месяц закупаются 7% жителей Литвы, а хотя бы раз в полгода — 16%. Чаще всего польские магазины посещают жители Алитусского и Мариямпольского районов — 36% из них отправляются за покупками в Польшу хотя бы раз в месяц, в Мариямпольском регионе таких 28%. Среди крупных городов лидирует Каунас — 9% жителей этого города раз в месяц закупаются в Польше, от них немного отстают жители Шяуляй (8%). 3% жителей столицы отправляют в Польшу на закупки хотя бы раз в месяц.

«Чаще всего Польша привлекает мужчин в возрасте 30−39 лет, проживающих в небольших городах или деревнях и зарабатывающих меньше средней зарплаты или среднюю зарплату. Если смотреть только на людей, потребляющих пиво хотя бы раз в месяц — то 19% из них раз в полгода отправляется за пивом в другую страну. Это необязательно означает, что люди едут только за дешевым пивом, но очевидно, что появляется новый стимул для поездок в Польшу», — говорит Лепп.

Похожие тенденции заметны и в Эстонии, где крепкий алкоголь дорожал в 2015 и 2016 годах. Соседняя Латвия воспользовалась этим, открыв у границы с Эстоний больше специализированных алкогольных магазинов. «Статистически прибыль специализированных алкогольных магазинов в Латвии в 2016 году выросла на 10% — это в первую очередь обусловлено именно приезжающими эстонцами. То же самое и с польскими магазинами — пока в Литве почти без исключения падают продажи алкоголя и достаточно сильно, это хотя бы отчасти будут компенсировать расходы литовцев, отправляющихся в Польшу. Согласно опросам, жителей Литвы больше волнует благополучие их семьи, а не экономика страны. Поэтому Польша становится одной из возможных альтернатив, помогающая сохранить устоявшиеся привычки потребления», — поясняет Лепп.