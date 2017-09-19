Пекин, 19 сентября, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Китайский автоконцерн Zotye вновь удивил мировую общественность, представив новую модель кроссовера Traum A2 SUV, дизайн которой практически полностью скопирован с немецкого кроссовера Audi Q3. Ранее Zotye представил свою копию Porsche Macan и Range Rover Evogue.

News.qq.com Traum A2

Как отмечают эксперты, Traum — новый бренд, представленный Zotye летом 2017 года. Ожидается, что под этим брендом китайский автопроизводитель будет выпускать компактные городские кроссоверы и минивэны, пишет «Тайпин цичэ».

А2 является рабочим названием модели, в продажу новинка поступит как Traum S50 SUV. Покупатель сможет выбрать между 5-ступенчатой «механикой» и роботизированной коробкой переключения передач. Вне зависимости от трансмиссии в автомобили будет установлен 1,5-литровый турбированный мотор мощностью 152 л.с.

Автолюбители обратили внимание на схожесть целого ряда элементов экстерьера Traum A2 и немецкого Audi Q3. В частности, практически полностью скопирована передняя и задняя оптика, дизайн кузова и решетка радиатора.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские фотошпионы выложили в сеть снимки последней разработки китайского автоконцерна Guangzhou Auto вместительного минивэна Trumpchi GM8. Новинка китайского автопрома была замечена во время дорожных испытаний в китайском городе Ухань.