Киев, 19 сентября, 2017, 13:41 — ИА Регнум. После четырехлетнего перерыва Украина провела размещение суверенных 15-летних еврооблигаций. Объем их размещения составил $3 млрд, а доходность — 7,375%. Из этой суммы больше половины будет направлено на выкуп еврооблигаций с погашением в 2019—2020 года общим номиналом $1,576 млрд. Новые бумаги будут иметь срок обращения до 25 сентября 2032 года.

Torange.biz Украинская гривна

Как отметил 18 сентября президент Украины Петр Порошенко на встрече с лидерами украинской общины в Нью-Йорке, украинские бумаги пользовались высоким спросом у инвесторов. При этом переподписка была шестикратной.

«Это яркое свидетельство того, что весь мир сегодня деньгами голосует за веру в Украину и за эффективность наших реформ», — сказал Порошенко, слова которого приводит «Левый берег».

По данным «Интерфакс-Украина», организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и JP Morgan. Новые евробонды имеют амортизационную структуру: погашение будет осуществляться четырьмя равными траншами в 2031—2032 годах. Отмечается, что road show еврооблигаций прошло на прошлой неделе в Лондоне, Бостоне и Нью-Йорке. По предварительным данным, объем книги заявок составил около $9,3 млрд.

Министерство финансов направит средства от размещения облигаций внешнего государственного займа Украины на 3 млрд долл. за вычетом расходов на выкуп еврооблигаций 2015 года, что составляет 1,318 млрд долл., на финансирование общего фонда госбюджета.

«Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета… Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже «B-» рейтинговым агентством Standard & Poor’s и «B-» рейтинговым агентством Fitch», — сообщается на сайте министерства финансов 19 сентября.

В свою очередь, 19 сентября бывший и.о. министра финансов Украины Игорь Уманский отметил, что правительство взяло кредит под высокие проценты. При этом он напомнил, что стоимость заимствований на внутреннем украинском рынке гораздо ниже, чем на внешнем.

«Первое. Зачем заимствовать под 7,375% на внешних рынках, отклоняя заявки и желания инвесторов на внутреннем рынке под 4,75—5%… План по финансированию дефицита бюджета 2017 сорван — за 8 мес. «финансирование» на 86 млрд грн. не обеспечено (примерно 3,3$ млрд). Третье. Получив озвученные 3$ млрд, минфин хочет их направить не на «закрытие» планового дефицита бюджета (то есть на обеспечение плановых расходов), а на «досрочное погашение» госдолга с выплатами в 2019—2010 гг. Четвёртое. Не имея возможности, как следствие, осуществить это досрочное погашение по выплатам 2019—2020, минфин публично это намерение анонсирует, чем обваливает рынок и доходность по этим инструментам, что открывает очень разные возможности», — написал Уманский в своем Facebook.

Кроме того, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов обвинил украинских чиновников в отмывании денег.

«Даже в украинских банках, где размещение валютных депозитов — бизнес крайне высокорисковый, таких ставок и близко нет. Не говоря уже о рынках государственных облигаций европейских стран, где они часто котируются даже с отрицательной доходностью. По опыту прошлого: заимствования за границей на заведомо невыгодных для Украины условиях делаются либо за откаты от кредиторов украинским чиновникам, либо конечными кредиторами при таких заимствованиях являются политически влиятельные украинские олигархи, в том числе во власти, которые ранее вывели деньги в офшоры, а теперь пытаются заработать на украинском бюджете», — написал Суслов 19 сентября в своем Facebook.

При этом Reuters отмечает, что спрос на новые бумаги составил $9,3 млрд. Условия выпуска предполагают амортизацию долга с выплатой всей суммы четырьмя равными траншами в 2031—2032 годах.

Напомним, что 2013 году Украина продала 10-летние еврооблигации на $1,25 млрд с доходностью 7,5% годовых. В 2014—2016 годах Украина ежегодно размещала пятилетние еврооблигации объемом $1 млрд, долговые бумаги были гарантированы США, что позволяло стране занимать по рекордно низким ставкам — к примеру, в прошлом году доходность евробондов Украины составила всего 1,471%.

14 сентября министерство финансов Украины объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 гг. за счет выпуска новых ценных бумаг. В рамках оферты минфин сообщил о готовности выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации — 2019. При этом максимальный объем выкупа евробондов — 2020 был ограничен суммой $1,5 млрд за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций — 2019. Общий объем находящихся в обращении украинских еврооблигаций — 2019 составляет $1 млрд 822,243 млн, еврооблигаций — 2020 — $1 млрд 779,837 млн.

Как сообщалось, ранее министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что возвращение Украины на международные рынки капитала с размещением еврооблигаций важно для эффективного управления государственным долгом.

«Выход на рынки важен для эффективного управления государственным долгом. Любая здоровая конкурентоспособная экономика должна иметь доступ к международным рынкам капитала», — написал Данилюк на своей странице в соцсети Facebook.

«Первый раз Украина планирует транзакцию такого уровня сложности. Команда минфина долго готовилась, и на следующей неделе мы уже начинаем общаться с инвесторами на roadshows в США и Великобритании», — пояснил Данилюк.

Ранее, 7 сентября украинский минфин сообщил о предстоящих встречах с инвесторами 11—12 сентября в Лондоне, 13 сентября в Нью-Йорке и 14 сентября в Бостоне. Отмечалось, что после этого Украина с учетом рыночных условий выпустит облигации внешнего займа в долларах США. Вместе с предложенным выпуском минфин объявил о выкупе существующих облигаций внешнего государственного займа с погашением в 2019 и 2020 годах.