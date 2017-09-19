Ярославль, 19 сентября, 2017, 13:34 — ИА Регнум. В Ярославле почти завершен капитальный ремонт оборудования на всех энергетических объектах ТГК-2, об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в генерирующей компании.

Tgc-2.ru Оборудование Ляпинской котельной в Ярославле

Энергетики обещают, что ограничений в теплоснабжении в осенне-зимний период не будет. Для этого приняты все меры: выполнен ремонт оборудования, зданий насосных станций и павильонов.

«Эти масштабные работы призваны повысить надежность теплоснабжения потребителей и обеспечить надежность работы оборудования в отопительный период. Проведен ремонт 84% турбогенераторов, 77% энергетических котлов, 89% водогрейных котлов. Полностью сформирован запас топлива» — отмечает директор по связям с общественностью и общим вопросам ПАО «ТГК-2» Андрей Саталов.

Не стоит забывать о гидравлических испытаниях, которые проводятся ежегодно на всех тепломагистралях от каждого теплоисточника. На сегодняшний день устранено более 92% дефектов на тепловых сетях. Выполнена плановая замена участков трубопроводов, выработавших свой нормативный ресурс общей протяженностью 2, 636 км. Проведена реконструкция участков тепловых сетей общей протяженностью 0,928 км.

Помимо этого, ПАО «ТГК-2» в рамках соглашения «О взаимодействии по вопросам управления и оптимизации системы теплоснабжения в зоне действия единой теплоснабжающей организации №1 города Ярославля» реализует программу перевода тепловых нагрузок с неэффективных котельных на свои централизованные сети теплоснабжения. По итогам 2016 года были переведены тепловые нагрузки с 6 котельных на источники ПАО «ТГК-2».

«В настоящее время реализуется проект по переводу тепловых нагрузок котельной №35 АО «Яргортеплоэнерго» в соответствии со схемой теплоснабжения города Ярославля. Переводимая нагрузка котельной №35 составляет 2,79 Гкал/час, а это 12 объектов» — отметил Андрей Саталов.

Цель данного проекта — повышение надежности теплоснабжения потребителей Красноперекопского района, а также стабилизация роста тарифов на тепловую энергию для населения Ярославля.