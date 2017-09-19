Москва, 19 сентября, 2017, 13:31 — ИА Регнум. Российская сторона продолжает действовать в соответствии со всеми международными обязательствами. Об этом 19 сентября заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об одобрении Сенатом США возможного отказа от некоторых положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

Представитель Кремля отметил, что пока не владеет детальной информацией по этому вопросу, потому не может сказать, как Москва отреагирует на решение американских властей. Имеющиеся сведения нужно проанализировать, понять, о чем именно они говорят, пояснил Песков.

«Россия сохраняет свою приверженность всем международным обязательствам», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Напомним, в начале августа американское издание Politico сообщило о том, что конгресс США приступил к работе над законопроектом, предусматривающим разработку баллистических ракет, запрещенных Договором о РСМД. Этот шаг является ответом на создание такого вооружения, якобы осуществленное российской стороной.

Москва, в свою очередь, отвергла обвинения Вашингтона в нарушении договора, требуя предоставить конкретные доказательства. Однако подтверждения своей версии власти США не предоставили.

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