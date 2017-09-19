Волгоград, 19 сентября, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В Волгограде сегодня, 19 сентября, эвакуируют посетителей торговых центров. Так, из помещений на улицу в полдень вывели всех сотрудников и покупателей ТЦ «Ворошиловский» и ТРК «КомсоМОЛЛ» в Дзержинском районе города. По сообщению очевидцев в социальных сетях, это не учебная тревога.

Vk.com/ghest_volgograd Скриншот страницы в группе «Жесть Волгограда»

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Сообщается о поступившем в полицию звонке от неизвестного о якобы минировании всех торговых центров города.

Vk.com/ghest_volgograd Скриншот страницы в группе «Жесть Волгограда»

Пользователи размещают в интернете фотографии и посты с мест, где проходит эвакуация. В список попали «Стройград» в Краснооктябрьском районе, «Космос» в Кировском, «Привоз» в Тракторозаводском, «Акварель» в Советском.

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Между тем, реакция горожан в сети далека от паники, многие шутят, других такие новости уже не удивляют и не трогают.

Как сообщало ИА REGNUM, в разных городах России только за последнюю неделю из-за ложных сообщений о минировании было эвакуировано свыше 200 человек.

Так, накануне, 18 сентября, эвакуация посетителей и сотрудников была проведена в нескольких зданиях в Йошкар-Оле. В частности, граждане были эвакуированы из здания правительства Марий Эл, администрации столицы региона, а также торговых центров «Планета», «Yolka» и «Гомозово». Мэр города пояснил, что в городе сложилась нештатная ситуация и призвал сохранять спокойствие.

Вечером того же дня в Нижнем Новгороде вновь были эвакуированы посетители и работники ТЦ «Небо», расположенного на площади Лядова. По одной из версий, эвакуация ТЦ началась после анонимного телефонного звонка о бомбе, заложенной в здании.