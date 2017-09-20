Мурманск, 20 сентября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. Существует четкое понимание необходимых условий для работы на кратчайшем морском пути между европейской частью России и Дальним Востоком. Об этом заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. Согласно мнению экспертов, сейчас можно констатировать, что выгодным оказывает только вывоз углеводородов в рамках проект «Ямал-СПГ», однако есть факторы, реализация которых позволит изменить сложившееся положение. Ситуацию анализирует постоянный автор ИА REGNUM Александр Шимберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Проводка по Севморпути

Успешные перевозки по Северному морскому пути требуют возможности круглогодичной навигации (этому призвано помочь идущее строительство атомных ледоколов), развитой портовой инфраструктуры и, наконец, перевозчика, который станет регулярно перевозить грузы.

Для России особенную выгоду представляет перевалка грузов в отечественных портах Арктики: это связано с появлением добавочной стоимости, которая возникает при перевалке грузов с одного вида транспорта на другой. Прибыль находится именно здесь, простой транзит значительно проигрывает перевалке в части доходности.

Готова ли Россия к круглогодичной транспортировке контейнерных грузов в арктических и замерзающих морях, читайте здесь: Что нужно сделать, чтобы Севморпуть заработал?

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