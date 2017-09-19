Вашингтон, 19 сентября, 2017, 13:13 — ИА Регнум. В NASA опубликовали видео, на котором показано формирование урагана «Мария». Ролик доступен на сайте космического агентства.

Pxhere.com Ураган

В NASA пояснили, что в ролике показано, как ураган «Хосе» ослабевает и перемещается на север вдоль восточного побережья США, а на его место приходит «Мария», которая сейчас является главной угрозой для Карибских островов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ураган «Мария» сформировался 17 сентября в Атлантическом океане. 18 сентября он достиг Карибского моря и обрушился на небольшие островные государства.

Ураган достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, порывы ветра в нём достигают 260 км/ч. Согласно данным Национального центра США по слежению за ураганами, ураган считается «потенциально катастрофическим».

Также сообщалось, что ураган «Мария» идет по маршруту урагана «Ирма», который 7 сентября обрушился на Карибские острова, а 10 сентября достиг побережья Флориды.