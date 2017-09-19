Рубцовск, Алтайский край, 19 сентября, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Невероятно мягким оказался приговор, вынесенный сегодня, 19 сентября, энергетику управляющей компании ООО «Централь» в Рубцовске. Как сообщил ИА REGNUM Дмитрий Захаров — отец двухлетней Ариадны, в мае 2015 года получившей смертельный удар электрическим током от прикосновения к металлической раковине на кухне, «дедушка — божий одуванчик» получил всего 2,6 года условно.

Дмитрий Захаров Ариадна, семейный архив Захаровых

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Напомним, об этом невероятном, на первый взгляд, случае гибели ребенка от непонятно откуда взявшейся утечки электричества в жилом многоквартирном доме Рубцовска общественность узнала лишь спустя полгода после случившегося. И только потому, что родители решили «идти до конца». Петиция «Найдите виновных в смерти моей дочери Захаровой Ариадны», адресованная президенту РФ, Прокуратуре РФ и уполномоченному по правам ребенка, появилась в интернете 4 января 2016 года, а сама трагедия произошла 1 мая 2015 года.

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«Ариадна кушала мороженое и испачкалась. Жена помыла ей одну ручку с мылом, потом вторую, начала умывать лицо, умыла, взяла полотенце, хотела вытирать. В это время дочка облокотилась на раковину и потянулась к воде. Как только она дотянулась до воды, сразу обмякла. Жена это почувствовала — она упала ей на руку», — пояснял ранее ИА REGNUM Дмитрий Захаров.

По его словам, следствие долгое время не находило виновных в смерти ребёнка и тянуло с предъявлением обвинения, но после публикаций в СМИ руководство СУ СК РУ по Алтайскому краю взяло дело под личный контроль. До суда, в итоге, оно дошло спустя год.

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Как сообщили сегодня ИА REGNUM в СУ СК РФ по Алтайскому краю, собранные следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Приговор энергетик получил в связи с обвинением в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Следствием и судом установлено, что энергетик управляющей компании, являясь лицом, ответственным за безопасную эксплуатацию потребителями электрических сетей и оборудования на вверенных ему многоквартирных домах, в нарушении требований государственного стандарта не выполнил ряд обязательных работ, направленных на безопасное функционирование электроустановок. В результате оказания управляющей компанией в лице обвиняемого коммунальных услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в многоквартирном жилом доме города Рубцовска от общедомовых электроустановок произошел вынос электрического потенциала на трубу канализации одной из комнат, которая имеет электропроводящую связь с раковиной. На указанной раковине возник электрический потенциал, величина которого достигала значений, опасных для жизни человека», — отметили сегодня в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Там же отметили, что следствием была проделана значительная работа по установлению всех обстоятельств гибели ребенка и вины энергетика управляющей компании, что подтвердилось проведенными осмотрами всех доступных квартир и нежилых помещений дома, выводами заключений электротехнических экспертиз, комиссионной судебно-медицинской экспертизы, показаниями многочисленных свидетелей.

Но Дмитрий Захаров считает приговор слишком мягким. «Я обвиняемого дольше искал, чем ему условно дали: год велось следствие, почти полтора года — суд. Единственное, что изменится в жизни этого осужденного — по ночам в гости ходить не сможет. Но он и так мужчина в возрасте: получается, что в его жизни ничего особо и не произойдет в связи с наказанием за совершённое преступление. Непонятно, почему суд не счёл отягчающим обстоятельством гибель ребёнка, рассудив, что умышленно электрик действовал, только когда допускал халатность в своей работе», — привел довод Дмитрий Захаров.

Как только определение суда будет готово, Захаровы будут обжаловать приговор.

Кстати, убитым горем родителям до сих пор никто из работников УК не принес искренних извинений. Не сделал этого и осуждённый сегодня электрик. Но возмещение морального ущерба супруги не рассматривают, полагают, что будет справедливо, если электрика приговорят реальному заключению на 2,5 года.