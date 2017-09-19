Литва предъявляет претензии к России, Киев «кормит» мифами: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 19 сентября, 2017, 14:00 — ИА Регнум.
- Может вновь полыхнуть: в МИД России назвали ситуацию на Корейском полуострове критической;
- Политизированные претензии: Минобороны России — о претензиях Литвы;
- Политические интересы: Клинтон жаждет новых фактов «вмешательства русских» в выборы США;
- Мифы и легенды: на Генассамблее ООН Порошенко заявляет о российской агрессии;
- Без права на могилу: в Финском заливе с января не могут найти тела моряков.