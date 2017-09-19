Москва, 19 сентября, 2017, 12:44 — ИА Регнум. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич негативно отозвался о памятнике знаменитому оружейнику Михаилу Калашникову, открытому 19 сентября в Москве. Музыкант назвал скульптуру «уродливым истуканом» на своей странице в Facebook.

Histrf.ru Эскиз проекта памятника М.Т. Калашникову в Москве

«Пусть Калашникову. Но почему такая бездарная, уродливая скульптура? Даже в советские времена этот истукан не прошел бы худсовет», — написал Макаревич.

Музыкант с возмущением отметил, что установка такого памятника уродует город и позорит российскую столицу перед всем миром.

Макаревич не обошел вниманием и личность оружейного мастера. Он отметил, что из автомата Калашникова во всем мире были убиты миллионы людей.

Лидер рок-группы также вспомнил, что АКМ появился уже после Великой Отечественной войны, и задался вопросом, где же это оружие применялось для защиты рубежей России? В этой связи Макаревич вспомнил вооруженные конфликты в Афганистане, Грузии, на Украине и в Африке.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября, в День оружейника, в Москве был открыт памятник знаменитому конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову. Монумент установили в самом центре города, на пересечении Садовой-Каретной и Долгоруковской улиц. Скульптура изображает оружейника, держащего в руках АК-47.