Санкт-Петербург, 19 сентября, 2017, 12:52 — ИА Регнум. Смольный объяснил, почему город закупает бесконтактные троллейбусы по 20 млн рублей за штуку и зачем снимает провода с Невского проспекта, но эксперты не считают эти доводы убедительными.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин ответил на обращение депутата городского парламента Бориса Вишневского и объяснил, зачем город закупает 115 бесконтактных троллейбусов за более чем 2 млрд рублей и планирует ликвидировать контактную троллейбусную сеть на Невском проспекте. Ответ вице-губернатора на свое обращение депутат опубликовал на своей странице в Facebook.

По словам Албина, город ставит своей целью сохранять Невский проспект, а демонтаж контактной троллейбусной сети с главной магистрали улучшит внешний вид и поможет сохранить фасады. Также вице-губернатор отмечает, что бесконтактным троллейбусам проще маневрировать, следовательно, не будет происходить «отрывов» от проводов и вызванных остановками троллейбусов пробок, вследствие чего, в свою очередь, улучшится экологическая ситуация.

Вишневский, в свою очередь, отмечает, что за 80 лет работы троллейбусной сети на Невском проспекте не был зафиксирован ни один случай проблем с фасадами исторических зданий из-за троллейбусной контактной сети, зато эти проблемы могут начаться сейчас, если начать демонтировать растяжки. Кроме того, депутат подчеркивает, что апелляция к статусу наследия, охраняемого ЮНЕСКО, не выглядит убедительной: решая выдуманную проблему проводов, Смольный не имеет ничего против газпромовской башни «Лахта-центра», которая уже вторглась во многие городские панорамы.

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Странной идею Смольного считают и транспортные эксперты. Во всем мире бесконтактные троллейбусы используются в районах новостроек, где нет проводной сети и где небольшой трафик, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM эксперт движения «Город и транспорт» Владимир Валдин. Демонтировать давно созданную и нормально работающую троллейбусную сеть из неясных, по-видимому, имиджевых соображений — это нонсенс, полагает эксперт.

Бесконтактный троллейбус стоит почти вдвое дороже обычного. Трата денег на необязательные закупки неизбежно приведет к экономии на более нужном. К тому же внедрение «инновационных» троллейбусов на Невский не только не поможет справиться с пробками и с проблемой перевозок, но и усугубит эти проблемы.

Испытания показывают, что такие троллейбусы проходят без подзарядки лишь 2—3 км, в то время как протяженность Невского проспекта — 4,5 километра. Опыт города Тулы, где уже используется этот вид транспорта, показал, что троллейбусы и быстро «разряжаются», и долго «заряжаются», что приводит к очередям у «пунктов подзарядки» и к увеличению интервала движения.

«Похоже, что для наших чиновников главное — имидж, а не экономика, — полагает Владимир Валдин. — Но даже при таком подходе не стоило бы создавать проблему на ровном месте. Направьте уже закупленные троллейбусы в районы новостроек, где они нужнее. В крайнем случае, направьте их к «Зенит-арене», и вы сможете сказать, что у вас самый зелёный стадион в мире, потому что к нему приезжают или на метро, или на бесконтактном троллейбусе».

Как сообщало ИА REGNUM, более ста троллейбусов с увеличенным запасом автономного хода поставит в Санкт-Петербург ООО «Тролза Маркет» из города Энгельс в Саратовской области. Эта компания выиграла конкурс, объявленный Смольным в интересах ГУП «Горэлектротранс». Троллейбусы должны быть поставлены в Петербург до 31 марта 2018 года.

Необходимость их закупки чиновники Петербурга объясняют нуждами обеспечения городских перевозок в преддверии и во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.