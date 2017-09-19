Первоуральск, Свердловская область, 19 сентября, 2017, 12:41 — ИА Регнум. В Свердловской области жительница Первоуральска может лишиться родительских прав. Трое её детей были изъяты из семьи по инициативе сотрудников отдела по делам несовершеннолетних, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Александр Невский». реж. Сергей Эйзенштейн. 1938. СССР Защита парав ребенка

В ходе планового визита к одной из состоящих на учёте семей сотрудники отдела ПДН увидели, что мать оставила 6-летнего ребенка-инвалида без присмотра. По словам соседей, сама, взяв двух других детей, ушла гулять, а девочка, которую оставили дома, долго и громко плакала. На данный момент дети изъяты и доставлены в больницу, сообщает «Первоуральск.ру»

"Два раза были направлены материалы в органы опеки о принятии решения о лишении родительских прав и изъятия детей из семьи. Однако ходатайства полицейских были отклонены с формулировкой, что данная меря является крайней и на данном этапе она преждевременна», — сообщила старший специалист пресс-службы ОМВД Первоуральска Ольга Григорьева.

Также в местной прессе появились сделанные соседями видеозаписи, на которых видно лежащую на диване плачущую девочку. Сообщается, что семья состоит на учёте ПДН два года, а у матери есть проблемы, связанные со злоупотреблением алкоголем.

В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что по факту публикаций в СМИ организована доследственная проверка в отношении органов опеки города Первоуральска.

«В рамках доследственной проверки будет даваться правовая оценка действиям или бездействию сотрудников органов системы профилактики в части принятия ими полных и своевременных мер, направленных на защиту прав малолетних детей», — сообщили в пресс-службе управления.