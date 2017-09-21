Бристоль, Великобритания, 21 сентября, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Писателя Джона Ле Карре и историка, ведущего свою колонку в газете The Times, Бена Макинтайра давно сдружило общее увлечение — шпионаж. Один написал и издал более 25 шпионских романов (одна из самых известных в России его книг — «Шпион, пришедший с холода»), на счету другого 11 авторитетных и при этом проникнутых типичным английским юмором документальных книг о британском шпионаже в XX веке. Газета «Нью-Йорк Таймс» свела их вместе за обедом и опубликовала запись их застольной беседы. О чем беседовали два специалиста по тайнам и интригам за копченым лососем и белым вином, рассказывает постоянный автор ИА REGNUM Людмила Лис.

Рене Магритт. Шпион. 1928

Ле Карре и Макинтайр лично знакомы со многими шпионами. Им есть что вспомнить о временах холодной войны. Макинтайра еще в юности вербовали спецслужбы, Ле Карре являлся куратором знаменитого советского разведчика Кима Филби и других двойных агентов из так называемой «Кембриджской пятерки». Оба с легкостью узнают настроения холодной войны и запутанные сюжеты того времени в перипетиях современной политики, в действиях Путина и Трампа.

Для Ле Карре (настоящее имя Дэвид Джон Мур Корнуэлл) служба в британской разведке была вполне логичным следствием его странного детства в семье мошенника. Он выучился лгать с самых ранних лет, а потому легко вписался в профессию разведчика, насквозь пропитанную ложью и притворством. Наверняка это помогло ему впоследствии перевоплощаться в персонажей своих книг. Как писатель и разведчик он убежден, что психология нации лучше всего раскрывается через ее спецслужбы. Бен Макинтайр считает, что труд писателя и ремесло шпиона схожи — один создает свой внутренне правдоподобный вымышленный мир, населенный людьми, которые в действительности никогда не жили, а другой должен продумать до мелочей свою «легенду» и удачно вписать ее в реальность.

Подробнее о жизни и творчестве Джона Ле Карре и Бена Макинтайра читайте здесь: Английские шпионы в жизни: ненависть к работе, литература и высокомерие

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