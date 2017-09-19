Пекин, 19 сентября, 2017, 12:27 — ИА Регнум. Китайские фотошпионы выложили в сеть снимки последней разработки китайского автоконцерна Guangzhou Auto вместительного минивэна Trumpchi GM8. Новинка китайского автопрома была замечена во время дорожных испытаний в китайском городе Ухань.

Autohome.com.cn Trumpchi GM8

Официальная премьера Trumpchi GM8 состоится уже в начале ноября, старт продаж намечен на вторую половину декабря текущего года. Стоимость новинки составит около $23 тыс., ожидается, что Trumpchi GM8 станет главным конкурентом BYD Song Max.

Семиместный Trumpchi GM8 отличается от других представителей класса впечатляющими габаритами: 5066/1923/1822 мм при колесной базе 3000 мм, пишет «Тайпин цичэ».

Минивэн от Guangzhou Auto получил 2,0-литровых турбированный мотор, мощность которого составила 201 л.с. Вне зависимости от комплектации автомобиль будет оснащен 6-ступенчатой роботизированной коробкой переключения передач.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские автолюбители активно обсуждают первые фотографии серийного кроссовера Qoros Model Young, снимки которого были выложены в сеть накануне.