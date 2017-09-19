Калуга, 19 сентября, 2017, 12:37 — ИА Регнум. Коммунальные объекты Калужской области на 98,5% готовы к работе в осенне-зимний период 2017/2018 годов. Об этом, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, свидетельствуют материалы заседания регионального кабинета министров.

SimonP Радиатор центрального отопления

По распоряжению губернатора области, подачу тепла в детские и лечебные учреждения планируется начать уже с 25 сентября. Жилой сектор начнут обогревать, если в течение пяти суток среднесуточная температура воздуха на территории муниципалитета не будет превышать +8 °C. В области такая погода ожидается в начале октября.

Отдельное внимание члены областного правительства уделили рассмотрению проблем подготовки жилищного фонда, объектов тепло-, электро‑ и водоснабжения военных городков Министерства обороны России, расположенных на территории калужского региона. По докладам руководителей производственных отделений Министерства обороны России, все объекты теплоснабжения будут готовы к пуску тепла до 1 октября 2017 года.

На территории региона также продолжаются мероприятия по переводу малоэтажного жилья на индивидуальное поквартирное отопление: из 1853 малоэтажных домов переведено 712. Для завершения работы профильному министерству необходимо в 641 доме установить приборы учета и в 500 домах завершить работу по переводу на индивидуальное отопление.

19 теплоснабжающих организаций областного центра, в том числе МУП «Калугатеплосеть» и две теплосетевые организации, уже получили акты проверки готовности к работе. До 1 октября должны получить паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период еще 18 организаций.

«На сегодняшний день подготовлены 124 котельные из 125, что составляет 99% готовности по котельным, 447,2 км тепловых сетей из 449,8 км (99%), — сообщил начальника управления ЖКХ города Сергей Струев. — Котельная «Калужского завода автомобильного электрооборудования» пока готова на 65%. На ней срок окончания работ планируется в конце сентября. Также в Калуге уже подготовлено к обслуживанию в зимний период 3762 из 3800 многоквартирных домов, что составляет 99%. В настоящее время по результатам проверки 58 потребителям — 35 управляющим организациям и 23 ТСЖ — подготовлены паспорта готовности к отопительному периоду. Все социальные объекты уже готовы к работе».

Городской голова Калуги Константин Горобцов поставил задачу подразделениям муниципалитета и подведомственным учреждениям, отвечающим за жилищно-коммунальный сектор, принять все меры к получению муниципальным образованием паспорта готовности к работе в отопительный сезон.

Напомним, с 1 июля 2017 года в Калужской области выросли тарифы на коммунальные услуги. По данным регионального министерства конкурентной политики, рост тарифов на электроснабжение для населения в среднем по региону сложился на уровне 5,0%; по газоснабжению для населения — 4,06%; по отоплению — 2,0%; по горячему водоснабжению — 1,8%; по холодному водоснабжению и водоотведению — 3,3%.

Впервые на территории Калужской области введена дифференцированная система оплаты за природный газ, реализуемый населению. Вместо единой цены будут применяться цены на газ по направлениям использования: на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты; на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения и на отопление с одновременным использованием газа на другие цели.

Применение дифференцированного подхода в цене на газ, реализуемый населению, обусловлено требованиями федерального законодательства. Для граждан, использующих газ на отопление и другие направления, цена газа снижена с 5,97 руб./куб. м до 5,76 руб./куб. м.